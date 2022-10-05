Фінляндія закрила свої кордони для росіян

Оголосивши мобілізацію, бункерний дід очікував побачити переповнені добровольцями військкомати. Мабуть, він спирався на дані соціологів і пропагандистів, які доносили до нього неймовірну підтримку населення. Але це виявилося неправдою, і росіяни втекли з країни.

Через кілька днів європейські держави позакривали кордони для росії. Польща, Латвія, Литва, Естонія обмежили в'їзд першими. Їхнє прагнення можна зрозуміти, адже кожна з цих країн має особисті рахунки з кремлем і вони від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну виступали найбільш жорстко проти російської агресії.

30 вересня Фінляндія стала ще однією країною, яка закрила свої кордони для росіян. Очевидно, у цій країні також усвідомили, яку загрозу несуть у собі ці люди. Навіть за кордоном, за умов порятунку власної шкіри, деякі з них продовжують підтримувати путіна у його прагненні знищити всіх українців та піти війною в Європу. Чим більше країн це зрозуміє, і вчинять так само як країни Балтії, тим безпечнішим буде ЄС.