Американське космічне агентство NASA розпочало експеримент зі зміни траєкторії руху малих небесних тіл. Американці запустили в космос ракету-носій Falcon 9 від компанії Ілона Маска Space X, щоб здійснити заплановане зіткнення з астероїдом Діморфос. Цей астероїд 160 метрів у діаметрі і є супутником більшого небесного тіла під назвою Дідімос. Зіткнення заплановане на жовтень 2022 року. На цей момент ці астероїди не загрожують нашій планеті, після зіткнення цього також не станеться.

Ціль місії полягає в тому, щоб вивчити можливість відбиття ймовірного зіткнення з астероїдом у майбутньому, якщо таке станеться насправді. Вчені планують зменшити час обігу Діморфоса навколо Дідімоса, який зараз становить 12 годин, максимум на 10 хвилин.

До американських дослідників приєднаються їхні європейські колеги з ESA, які у 2024 році ретельніше досліджуватимуть наслідки зіткнення астероїда та ракети.

Турбота про запобігання майбутнім глобальним катастрофам заслуговує на повагу. Країна з великим потенціалом не проводить військових операцій із захоплення інших сусідів, як це роблять в Росії, а намагається на благо всього людства, жертвуючи особисті ресурси на це.