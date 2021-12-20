Фейковий супутник - реальні проблеми

12:01 10 квітень Київ, Україна

Росія втягнула Словаччину в політичну кризу через «Супутник V». Партії вакцин «Супутник V», які надійшли в Словаччини не мають тих же характеристик, про які йшлося в дослідженнях журналу Lancet.



Рішення прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матович про закупівлю 2 млн доз російської вакцини «Супутник V», викликало політичну кризу в країні. В результаті прем'єр Матович і міністр охорони здоров'я Марек Крайчий пішли у відставку, не дивлячись на те, що проти її використання виступала президент Зузана Чапутова і інші чиновники. А сама вакцина не пройшла сертифікацію в ЄС.



Тепер в Словаччині в запасі 200 тис. Доз вакцини, якої вони не можуть користуватися. Медичний регулятор Словаччини офіційно підтвердив інформацію, яка ще два дні тому з'явилася в місцевій пресі - «Супутник V», який Росія поставила в країну, відрізняється від вакцини, яку досліджує Європейське агентство з ліків і від варіанту, про який була стаття в науковому журналі The Lancet.



Словацький інститут контролю за лікарськими засобами запевняє, що закуплену вакцину підмінили і вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі.



Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) просить керівництво Словаччини повернути поставлену партію вакцини «Супутник V», щоб її можна було застосувати в інших країнах. Про це повідомляється на офіційній сторінці «Супутник V» в соцмережі Twitter. «РФПИ звернувся до уряду Словаччини з проханням відправити вакцину в сертифіковану лабораторію ЄС для тестування і 6 квітня 2021 відправив лист з проханням повернути вакцину через численні порушення контрактів, щоб її можна було використовувати в інших країнах», - йдеться в повідомленні. Як стверджують у фонді, держінститут з контролю за лікарськими засобами (SIDC) Словаччини «почав кампанію з дезінформації», і готує нові провокації проти російської вакцини. Фонд закликає керівництво Словаччини провести повторне тестування поставленої вакцини в лабораторії, що має сертифікацію в ЄС. Попередні випробування поставленої в Словаччину вакцини від коронаві русяву «Супутник V» були проведені в лабораторії, не є частиною мережі офіційних лабораторій контролю лікарських засобів ЄС. «Заява SIDC про те, що партія« Супутника V », доставлена в Словаччину, не має тих же характеристик, що і вакцина, описана в The Lancet, є фейковий новиною», - заявляють в РФПИ. У середу, 7 квітня в РФПИ заявили, що повідомлення газети Financial Times про те, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) проводить клінічні випробування «Супутника V» на відповідність етичним нормам, не відповідає дійсності. Виробники «Супутника додали, що найближчим часом очікують« додаткових фейковий новин і провокацій від ворогів «Супутника V» в Словаччині, які намагаються дискредитувати вакцину ».



РФПИ зажадав від Словаччини повернути партію «Супутника V» через порушення контракту: нібито Словаччина не мала права перевіряти склад вакцини! Стає зрозумілим, навіщо в контракті є такий пункт!



Все побічно вказує на те, що словакам дійсно поставили «лівий» «Супутник», і цей пункт контракту повинен був захистити вакцину від всіляких перевірок. Але словаки не повірили, і вирішили перевірити!



Показово, що російська сторона навіть не намагається спростувати факт невідповідності вакцини заявленому складу, мотивуючи тим, що таке «просто неможливо»!



Від Кремля можна очікувати будь-яких вчинків. Навіть підміни такої необхідної вакцини, яка рятує життя людей. Останнім часом російська влада перевершує себе безглуздістю вчинків. Путінська Росія не може жити без конфліктів і воєн. Кремль щосили намагається перетворити міжнародну політику на арену боротьби без правил. Де, за його задумом, у непередбачуваному світі анулюються всі попередні домовленості, а Москва диктує іншим свої власні «правила», незважаючи на те, хочуть вони цього чи ні.



Російська Федерація, перебуваючи в затяжній економічній і соціальній кризі, при цьому намагається видавати себе за один з центрів світової сили, до якого всі будуть змушені рахуватися.



В реальності ж сучасна Росія - це країна, якою управляють гангстери під виглядом політиків, зверху і вниз. І вона ніколи не була і не буде великою, тому що так само зверху і вниз є корумпованою.