Російські фашисти на українській землі

20:17 25 серпня Київ, Україна

На окупованих територіях України немає закону. Там зникають люди, царюють мародери та гауляйтери. Жодних прав в українців, які залишилися у тимчасово захоплених містах та селах, немає. Щоб позбавити їх українського громадянства і зробити “справжніми росіянами”, окупанти вдаються до різних тортур.

Так, наприклад, гауляйтер смт Лазурне Олександр Дудка назвав жителів Херсонської області ждунами та погрожував, що у разі відмови отримувати російський паспорт, окупаційна адміністрація позбавить людей життєво важливих медикаментів. “Медичні препарати, придбані з бюджету рф, громадянам України не видаватимуть. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни”, - заявив він.

Ось таким і є справжнє обличчя росії або, як вони себе називають, "визволителів". Вони звільняють людей від громадянства, ліків, соціальних та правових норм, здоров'я та життя. Шантажувати інсуліном та іншими препаратами для отримання російського туалетного паперу червоного кольору, складеного у формі книжечки, чи це не фашизм? Адже так і діє кремль – газовий шантаж, зернова угода, ультиматум перед початком повномасштабного вторгнення. Ця країна згнила давним-давно і її труп, що розкладається, на жаль, ще дає метастази у вигляді розрухи, злиднів, злості, ненависті, заздрості, жадібності і смерті.