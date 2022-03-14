Щорічний виклик опалювального сезону - підвищення ціни на газ

Деякі міста України вже почали опалювальний сезон, про те, які виклики нас чекають в цьому році, розповів гендиректор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.
"Уже на старті опалювального сезону ми спостерігаємо зростання ціни природного газу. Але слід зазначити, що в цьому сезоні присутні фактори, які будуть згладжувати це зростання, наприклад, високі запаси в ПСГ. Також з 1 серпня відбулося відкриття ринку газу для населення, це є передумовою до збільшення конкуренції в цьому сегменті, що в майбутньому може сприяти зменшенню загального рівня цін.
Сам факт відкриття ринку не потрібно сприймати виключно в одному ключі (краще/гірше), швидше за все, це додаткова свобода для споживача, оскільки зменшуються бар'єри вибору постачальників на ринку. З іншого боку, цей ринок тільки починає розвиватися, вибір постачальників не дуже великий, а населення ще досить апатичне.
Головний виклик перед кожним опалювальним сезоном - підвищення ціни газу. Сам рівень цін взимку спрогнозувати досить складно. Але якщо, наприклад, порівнювати рівень ціни для населення жовтня минулого і цього року, то в цьому році вона трохи нижча. Ми очікуємо, що такий тренд збережеться на весь опалювальний сезон, тобто ціна буде нижчою або на рівні минулого року".
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