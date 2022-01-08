Європейський союз виділив 17 млрд євро для України

Для України Європейський Союз є надійним партнером у наданні фінансової допомоги. Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту на Донбас: “Ми надаємо політичну, економічну та фінансову підтримку. Понад 17 млрд євро було надано Україні після окупації Криму Росією. І угода про асоціацію, яку ЄС підписав з Україною, є найбільш амбітним та комплексним договором, який ЄС колись підписував з будь-якою іншою державою”.

Висловлювання Борреля щодо агресії Росії демонструють крайнє занепокоєння діями агресора протягом останнього року. У Європейському Союзі стурбовані можливим випадом Кремля проти ЄС, особливо після початку гібридної атаки на білорусько-польському кордоні.

Мабуть, у Європі почали турбуватися здебільшого про власну безпеку, тому, зокрема, нагадали про надану Україні допомогу, щоб вкотре наголосити на союзницьких відносинах. Справа в тому, що війна на Донбасі йде і Київ виступає в ролі своєрідного щита для ЄС, який не лише стримує російську агресію, а й надає можливість впливати на Кремль шляхом погроз запровадження санкцій.. Таким чином, фінансову допомогу Україні можна розцінювати, як відкуп та безпосередню участь Європи у війні у відповідь проти Путіна та Кремля, нехай і руками українських військових.