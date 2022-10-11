Європейський Союз змінює риторику щодо України

23:26 10 жовтня Київ, Україна

Бюрократичний процес у країнах ЄС відомий у всьому світі. Рішення та закони там приймаються неспішно. Так само неквапливо змінюється ставлення Європейського Союзу до війни в Україні.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав агресора і Київ сісти за стіл переговорів, наполягав на виключно "дипломатичному вирішенні проблеми". Очевидно, він, а також більшість членів європарламенту, були переконані в стійкості українців, в їхньому вмінні захищатися, але не вірили в деокупацію областей України силовим шляхом. Тому представники ЄС, виходячи зі своїх припущень, робили логічні висновки – "війна триватиме не один рік і в результаті Україні доведеться погодитись на передачу Росії частині своїх територій".

На відміну від ЄС українці завжди вірили у свою перемогу. Деоккупуючи свої території, день за днем повертаючи під контроль України кілометри територій, думку європейських дипломатів вдалося змінити. Тепер Жозеп Боррель стверджує, що ЄС “готовий прагнути дипломатичного рішення” війни “за певних обставин”, наголошуючи, що “Європейський Союз ніколи не визнає анексію українських територій”. Фактично він заявив про підтримку військового рішення “конфлікту” і лише після того, як українці деоккупують свої землі, можливий “дипломатичний підхід”.

На підтвердження своїм словам, Боррель заявив про готовність продовжувати підтримувати Україну у військовому, економічному та гуманітарному питаннях, а також додав, що з 17 вересня ЄС має розпочати підготовку бійців ЗСУ. Мабуть, Захід нарешті відкинув нав'язливі ідеї закінчити війну, віддавши Путіну те, що хоче.