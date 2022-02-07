Європейські країни зберуться разом, щоб обговорити безпекову ситуацію

Глава адміністрації Польщі Павло Шрот оголосив про те, що президент Польщі Анджей Дуда, голова Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч лідерів країн Веймарського трикутника у вівторок, 8 лютого, у Берліні.

У столиці ФРН представники європейських держав обговорять стан справ навколо конфлікту України та Росії, питання безпеки Центральної та Східної Європи, а також вислухають Анджея Дуду з доповіддю про дипломатичний візит до Пекіна, метою якого було з'ясувати ставлення генсека Сі Цзіньпіна до можливої ескалації конфлікту Росією.

Окрім основних питань, лідери Польщі та Франції могли б наполягти на тому, щоб Німеччина нарешті зняла ембарго з постачання зброї в Україну. Це сприятиме психологічній деморалізації Кремля, оскільки в Росії побачили б, що навіть відносно лояльна до них Німеччина почала постачати озброєння для Києва. Постачання зброї в цьому випадку не є інструментом ескалації, а навпаки, є фактором стримування проти російської агресії.

Водночас про результати зустрічі глав держав Веймарського трикутника можна буде дізнатися лише у вівторок чи середу. Не виключено, що лідери Франції та Польщі порушать це питання, проте на схвалення Німеччини розраховувати не варто.