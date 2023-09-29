Європа забороняє росіянам приїжджати на власних авто

12:59 26 вересня Київ, Україна

Варто зазначити, що розширення санкцій щодо росії та росіян, а саме можливість розцінювати заїзд до ЄС на зареєстрованих у рф авто, як імпорт із країни-агресора, не можна позиціонувати як заборону. Це дає можливість країнам-учасницям союзу конфіскувати зареєстровані в росії автомобілі прямо на кордоні. Більше того, згідно з розширеним санкційним обмеженням, європейські прикордонники можуть також вилучати валізи, мобільні телефони, комп'ютери, планшети та інші гаджети. Усе це можна розглядати як незаконний імпорт із рф, незалежно від використання предметів власниками.

Втім, у Єврокомісії пояснили, що ці обмеження будуть розглядатися прикордонниками з погляду здорового глузду. Це означає, що ніхто не вилучатиме у росіян усі особисті речі при перетині кордону. Водночас у Литві порекомендували не в'їжджати в країну на російських номерах, у Латвії їх не пускатимуть, у Фінляндії зазначили, що тимчасово не вилучатимуть авто, а президент Естонії заявив, що російські машини ще можуть в'їжджати в країну, проте він схвалює рішення Єврокомісії і вважає, що всі прикордонні з рф країни мають запровадити заборону.

Це рішення, скоріше сигнал – росіянам не раді у країнах ЄС, окрім, мабуть, Угорщини. Російський прапор, паспорт, мова та акцент - це токсичні символи, що уособлюють смерть безвинних українців, розруху та нацизм. Розширені обмеження заборони на імпорт з рф дають законні підстави позбавляти росіян їхнього майна, яке ввозиться з росії і, мабуть, такі заходи будуть застосовуватися щодо тих росіян, які їдуть до ЄС і явно демонструють проросійську позицію і поводяться так, ніби їм усі повинні підкорятися.