19:41 06 листопада Київ, Україна

Проміжним кроком переходу на зелену енергетику мало стати використання газу замість нафти. Тому ЄС так сильно був залежний від російського газу. Європа планувала перейти на поновлювані джерела енергії до 2035 року. Однак війна в Україні дещо скоригувала ці плани і на сьогодні західні експерти прогнозують швидший перехід.

Відомо, що чи не наймасштабнішим джерелом викидів вуглекислого газу є автомобілі. Провідні німецькі концерни обіцяють, що вже найближчими роками мають намір випускати авто з електричними двигунами та завершити випуск нових двигунів внутрішнього згоряння раніше, ніж планувалося – до 2033 року.

Як не дивно, але війна, розв'язана путіним, вплинула на прискорення темпів реалізації плану переходу на "зелену енергетику" в ЄС, оскільки Європі довелося розірвати такі необхідні для них зв'язки щодо постачання російського газу. Тепер західне ставлення до кремля не складно передбачити. Путін зробив усе, щоб прискорити процес розвитку Заходу та відкинути прогрес у росії.