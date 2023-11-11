Європа знову замерзне?

08:53 11 листопада Київ, Україна

Поширений наратив у російській пропаганді включають та вимикають, як і опалення щороку. Це щось з розряду "долара, що скукожується". У Німеччині заявили, що їхні газові сховища заповнені на 100%, а загальний показник в інших країнах ЄС дорівнює 98%.. Цього буде достатньо, щоби пережити зиму.

А ось у Росії, у минулому головному експортері природного газу до Європи та “великого” енергетичного шантажиста, люди все ж таки можуть замерзнути. Більшість РФ досі не газифікована. Більше того, люди в глибинках бояться встановлювати газ, бо думають, що газовий котел — це шайтан-машина, яка може вибухнути.. А ті, кому все ж таки пощастило перейти з дров/вугілля на газ, хвалиться цим усім сусідам. Простіше кажучи, в одній із найбагатших на поклади вуглеводні країн світу більша частина населення досі продовжує опалювати будинки взимку дровами чи вугіллям.

Інфляція у Росії призвела до подорожчання всього, зокрема дров. У Бурятії, республіці звідки на війну забрали більше половини молодого, працездатного населення, люди змушені брати кредити, щоб опалити будинки взимку, яка, до речі, набагато холодніша і довша, ніж у Європі. У середньому на зиму необхідно близько 1 тис. доларів, тоді як середня зарплата по регіону не перевищує 350 доларів. До речі, збирати чи рубати ліс людям суворо заборонено.