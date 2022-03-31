Європа відмовляється купувати газ за рублі, що це означає для України?

Рішення обійти санкції об'єднаного Заходу та продавати газ за рублі було ухвалено 23 березня на нараді уряду РФ. Путін оголосив, що заморозивши активи РФ, Захід оголосив дефолт за своїми зобов'язаннями, підірвав довіру до своїх валют і показав, що зобов'язання в доларах і євро можуть бути не виконані.

На рублеві розрахунки вже перейшла Білорусь, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що «платити за газ рублями було б правильно», міністр економіки Киргизстану Акилбек Жапаров також заявив, що давно просить перейти на рубль. Навіть європейська Молдова в особі міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину впевнена, що рішення Росії її не торкнеться, оскільки контракти раніше передбачали оплату в доларах і рублях.

Сербія, президент якої побачив у вирішенні Росії велику проблему, до списку недружніх країн не входять, але отримує російський газ через газопровід у Болгарії, яка разом із Угорщиною у цьому списку значиться як член ЄС. Міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов заявив про готовність Софії вести оплату газу в рублях і «ніяких ризиків щодо оплати чинного контракту не бачить».

Інші країни, які в Росії називають «недружніми», оплачувати газ у рублях відмовилися, посилаючись на те, що в контрактах, що діють, чітко прописаний спосіб оплати і це не рубль.

Сильно обурена Австрія, чий канцлер Карл Нехаммер вважав негайну відмову від російського газу, частка якої 80%, неможлива, нереальна і неправильна, підкресливши, що навіть самі розмови на цю тему піднімають ціни на енергоносії.

Найлегше новину сприйняли в США, адже вони зовсім не залежать від постачання російського природного газу. Їхні пропозиції: закрутити гайки санкцій і відмовитися зовсім від поставок. Якщо таке станеться, то США отримають відмінний ринок збуту, хоч ЗПГ і не може повністю замінити російське паливо.

США ведуть переговори з Катаром, щоб він направив свій ЗПГ до Європи, але це не вирішення питання. У 2021 році Катар експортував близько 107 млрд. кубометрів газу, 80 з яких були направлені на ринки АТР, Європа отримала 17 млрд. кубів.. Якщо навіть уявити, що Катар розірве існуючі з азіатами контракти і продасть весь свій газ у Європу, то це оголить азіатські ринки і їх вгадайте хто? Правильно США, але й тут їх обсягів не вистачить, що знову ж таки спровокує кризу.

Незважаючи на те, що потреби Європи покриваються на 40% російським природним газом, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни імпортери не виконувати вимоги російської влади та не проводити розрахунки в рублях «обійшовши пастку».

Дмитро Кулеба мудро порадив відходити від залежності від російських нафти та газу або мати ясний план поступової відмови. Виникає лише одне питання, заради чого ми стільки років боролися за зупинку Північного потоку-2, боролися за збереження транзиту, щоб зараз умовляти Захід позбавити нас цього доходу?

До слова, голова Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Київ справно отримує плату за транзит у доларах, оскільки в Росії залишилися компанії, які не потрапили під обмеження та здатні оплачувати транзит Україні.