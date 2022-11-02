09:57 30 жовтня Київ, Україна

"Європа скоро замерзне без російського газу", "у Європі вже перестали митися", "європейці збирають їжу по сміттєвих баках, тому що не можуть купити її в магазинах". Мабуть, такий наратив створений для того, щоб жебраки росіяни думали, що в ЄС все ще гірше, ніж у них. Однак, насправді, гірше, ніж у Росії, мабуть, лише в КНДР та найбідніших країнах Африки чи Латинської Америки, і, швидше за все, незабаром всі вони будуть рівні.

Безумовно, російське вторгнення в Україну 24 лютого створило певні економічні труднощі в країнах ЄС, таких як підвищення цін за комунальні послуги, паливо, продукти харчування.. Однак члени Європейського Союзу просто підвищили, а деякі підвищать у найближчому майбутньому розміри заробітних плат.

Так, Німеччина з 1 жовтня 2022 року збільшила розмір мінімальної заробітної плати до 12 євро на годину, або до 2080 євро, або на 378 євро, порівняно з попереднім мінімумом. "Масові протести через брак грошей" - скасовуються. Хоча відомо, що мітинги, як, наприклад, у Франції, викликані, нібито, "подорожчанням життя", насправді були організовані сподвижниками ідей Кремля і за спонсорства Росії.

Ось так і “голодує Європа”, з мінімальною зарплатою, порівнянною із середнім заробітком середньостатистичного росіянина у більшості регіонів РФ за півроку. А росіяни можуть і надалі пишатися своєю президентом-бункерною істотою, яка, за неофіційними даними, є найбагатшою у світі людиною з найбіднішим народом на євразійському континенті.