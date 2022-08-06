Европа начинается с тебя



"Сьогодні ми відзначаємо особливе свято - День Європи. Упевнений, що" Україна - це Європа "не повинно стати просто формальним гаслом, який ми згадуємо раз на рік. Це повинно бути частиною нашої свідомості. Я завжди говорив, що Європа - це перш за все спосіб мислення. Європа починається з кожного з нас. з кожного громадянина. з дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки і віросповідання, рівності і поваги. з "алергії" на те, щоб брати або давши ть хабар, з правильно запаркованого авто і недопалок, викинутий на смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас кожен день ", - повідомив Зеленський.