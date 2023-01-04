09:17 04 січня Київ, Україна

Якщо згадати історію росії, то ніколи на території цієї країни не любили юдеїв. Але не тільки вони були гнані в рф. Кожен, хто хоч якось відрізнявся від сірої маси поневоленого народу, був гнаний.

Антисемітизм - поширене явище в росії. Більше того, хто не кляне єврея - "дивна людина". Усі, хто хоч чимось зовні відрізняється від європеоїдної раси – “неросіянин”. А "неросіянам на росії смерть".

Всепоглинаюча ненависть у рф перейшла всі межі. Росіяни ненавидять все та вся. Хамство і невігластво – головні риси росіян. Навіть, незважаючи на те, що населення росії налічує понад 100 національностей, народ цієї країни не вважає "російськими людьми" бурятів, дагестанців, чеченців, ненців, башкирів тощо.

Природно, що колишній головний рабин москви закликав своїх одноплемінників залишити країну, що вмирає. Адже юдеї завжди звинувачувалися у всіх внутрішніх бідах рф. Нині роль “винних” перейшла “західним навіюванням”, але чи надовго?

Високий рівень антисемітизму в росії залишатиметься завжди, і юдеї будуть "винні в бідах країни" апріорі.