21:02 06 листопада Київ, Україна

Як не дивно, але той хто кричить найголосніше “злодій” сам є злодієм. Також і із ситуацією про нацизм. Самого початку вторгнення Путін і всі його прихильники з усіх кутів говорили про нацизм в Україні про необхідність проведення денацифікації про те, що уряд України захопили фашисти та наркомани. Однак за фактом виявляється, що все це поляризовано з Кремля.

Якщо звернути увагу на риторику в інформаційному просторі Росії, ставлення до ізраїльтян завжди знаходилося на межі з антисемітизмом. Хтось із політиків відкрито заявляв, що “не любить євреїв”, хтось натякав, а хтось і відкрито заявляв, що у “розвалі країни” винні юдеї. Чого тільки варта передачі сумним відомому телеканалу «РЕН ТВ» і «НТВ», де чи не кожна передача починалася зі згадки про всесвітню змову на чолі з євреями.

Тому не дивно, що багаторічне виховання ненависті до ізраїльтян виливається тепер подібні акти агресії, як наприклад у Дагестані, де маса божевільних людей кинулася в аеропорт вбивати євреїв, що прибули в країну.. Звичайно, тригером стали атаки Ізраїлю по сектору Газа. Ну, насправді “спусковим гачком” могла стати будь-яка інша подія, де пропаганда могла б уявити ізраїльтян у негативному контексті.

Очевидно, що Росія сьогодні є продовжувачем ідей Адольфа Гітлера 30-х років минулого століття. Для тих, хто, читаючи історію не міг уявити собі, як ціла країна може бажати знищення іншої нації, тепер може це спостерігати в режимі онлайн.