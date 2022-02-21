Євген Комаровський: навіщо змушувати дітей носити маски - відкрийте вікна на провітрювання

07:19 29 вересень Київ, Україна

Євген Комаровський поділився своєю думкою про новий спалах коронавірусу та ситуацію, яка відбувається в українських школах.

Я не сумніваюся в тому, що різке зростання захворюваності коронавірусом відбудеться, швидше за все, з середини жовтня. Але не тому, що наявне повне ігнорування запобіжних заходів, а тому, що ми традиційно протягу боїмося більше, ніж коронавірусу - каже лікар.



Комаровський впевнений в тому, що в наших школах називається «заходами», це, в більшості випадків, з епідеміологічної точки зору - абсолютна маячня. Ось ці діти нещасні в масках на прогулянках. Це маячня. Це - закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом, це діти, які миють руки з ранку до ночі...



Я жодного разу не бачив, щоб мені (як глядачеві) показали клас по телевізору, і сказали: «Ось у нас відкрите вікно, провітрювання. Ось у нас термометр, ось - гігрометр». Люди не можуть додуматися, що в класі, перш за все, потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря. Відмити гроші на масках, санітайзерах, на митті підлоги хлоркою, на нещасних дітях в масках, поки на них камера дивиться, а потім знімають, щоб хоч трохи подихати.



Спробуйте дихати в масці в кімнаті, де температура +26 і вологість повітря 20%!



Так це ж треба скільки розуму, щоб знизити там температуру - провітрити. А якщо не дай Боже, відкрили вікно, а потім у Васі - соплі, прибіжить же його особливо розумна розлючена мати з криком: «Що ж ви довели мою нещасну дитину та заразили її з вашим протягом коронавірусом!»



Тому у в школах не повне ігнорування запобіжних заходів, а інше зовсім. Це не ігнорування заходів, це повна відсутність логіки і здорового глузду. Коли страхи батьків або переконаність батьків у тому, як треба дбати про здоров'я дітей, визначають політику держави, конкретної школи, де вони вважають, що повинні поставити кварцову лампу і натопити добре. А це маячня все.



І ще одне. Втрата нюху і відчуття смаку при відсутності нежитю - це дуже типово для коронавірусу. Один з найкрутіших симптомів. Тому що при грипі теж запахи люди часто не відчувають, але через те, що закладений ніс і купа сопель, набряк слизової, клітин чутливих. Тут зрозуміло. А при коронавірусі - нежитю на копійку, а нюху немає. Саме тому тест «чим це пахне?» набагато ефективніший, ніж будь-яка термометрія.



Ось ви - учитель в школі. Візьміть ганчірку, потріть її часником і питайте, чим це пахне у кожного, у кого температура 37,1. Чує запах - слава Богу, пішли. Не чує - давай додому терміново. Цей тест на наявність нюху набагато правдивіший, ніж тест на температуру.