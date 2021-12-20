Євген Хмара про музикотерапії

15:58 10 липень Київ, Україна

Музикотерапії отримав широку популярність, в Україні вже підготовлено багато фахівців у цій галузі.



Композитор , піаніст-віртуоз Євген Хмара висловив думку про те, чи дійсно за допомогою мелодії (музикотерапія) можна лікувати тіло і душу



"На цю тему я б міг написати окрему статтю. Якщо коротко, то скажу так: музика або звук безпосередньо впливає на структуру води, а як відомо, наші тіла складаються на 60% з води. Відповідно, все, що ми чуємо, все, що ми слухаємо, впливає на наш організм, на наше самопочуття і на наші емоції.



Я вважаю, що ми, люди, створені для того, щоб допомагати один одному, взаємодіяти один з одним. І кожен, якщо хоче, за своїми можливостями може допомагати іншим. Я - музикант і знаю, що музика має велику силу, музика здатна наповнювати, давати надію і навіть зцілювати. І мій найактивніший проект, який ми робимо спільно з асоціацією Child Ua - це "музикотерапія" або "музика, яка зцілює". Вже на протязі 3-х років ми робимо такі концерти для особливих дітей (синдром Дауна, ДЦП, аутизм). Формат такої: збирається повний зал дітей, і на сцені я один з фортепіано або разом з моїми друзями-музикантами - даємо концерт. Але це особливі концерти, які дуже сильно відрізняються від всіх тих, які я роблю на великій сцені.



Я вірю в формат музикотерапії. Вірю в те, що музика (і в даний момент говорю не тільки про свою музику, а взагалі про позитивну, гарної музики) здатна творити чудеса. Саме тому ми проводимо концерти музикотерапії для особливих дітей. І на майбутнє я хочу спробувати в експериментальному форматі проводити ці концерти для людей, які просто хочуть розслабитися або отримати нові емоції ".





