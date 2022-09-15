Це важливо!!! «Дімон-алкогном» де-факто визнав поразку росії у війні та розповів про наступний рівень

Усім відомо, що заступник голови радбезу рф дмитро медведєв - переконаний алкоголік, і часто верзе, казна що. Але він високопоставлений алкоголік, тому час від часу до його слів треба дослухатись не лише професійним психіатрам, але й звичайним людям, це допоможе зрозуміти, про що говорять у кремлі. Ось чому вважаю важливою його останню заяву, в якій він:

де-факто визнав поразку росії у війні проти України. Оригінал звучить так: "…рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень". Тобто не «ми переможемо нацистів», не «досягнемо цілей», а все буде значно гірше;

розповів про подальшу стратегію кремля: це гібридна війна. Ось оригінал: "У неї [воєнної кампанії] зникнуть видимі кордони та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм власним воєнним сценарієм, залучаючи до нього нових учасників". Щонайменше, це означає замороження бойових дій і початок фази терористичної діяльності проти України. Це добре ілюструється словами «зникнуть видимі кордони та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту». Ми всі добре знаємо, куди і як можуть «бити» посіпаки путіна, тому зайвий раз не говоритиму про це. Але у словах медведєва йдеться не лише про Україну;

читається намір розпочати державно-терористичну кампанію проти всіх «кривдників» рашистів, там же очевидно сказано про «нових учасників». Їх склад не важко уточнити із фрази «НАТО - недоумки» і що у Заходу «в прямому розумінні горітиме земля і плавитиметься бетон». Це сказано одразу після слів про вихід воєнної кампанії на новий рівень.

Що тут скажеш, дімон-алкогном оскаженів через пакет рекомендацій щодо гарантій безпеки для України. Давно вже відірваний від реальності медведєв навіть пригрозив світовій спільноті Третьою світовою війною.

Чим більше зброї у ЗСУ, - тим більше ізюмського синдрому у російської армії, тим швидше путін зробить «жест доброї волі». Сподіватися на вплив санкцій - ідея тривала у часі та сумнівна. кремль скоріше розпродаватиме бурятів на органи, ніж відмовиться від ідеї фікс.

Є ще одна хороша новина. медведєв бухає не сам, а споює інших посіпак бункерного діда. Це явище стало настільки масштабним, що навіть пуйло звернув на високопоставлений перегар, про що радісно написала Медуза. Хоча їх можна зрозуміти: без належного градусу пережити перетворення в «Аль-Каїду» важко…

Дімон, будущєго у тєбя нет, но ти держись…