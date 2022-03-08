Чи є сенс в карантині вихідного дня

19:58 12 жовтень Київ, Україна

Уряд шукає альтернативи локдауну, розглядається можливість введення карантину вихідного дня, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції.

Глава БФ «100% життя» Дмитро Шерембей наголосив, що карантин є найбільш ефективним заходом стримування епідемії, однак якщо навчальні заклади працюють в звичному режимі, вводити обмеження на період вихідних днів не має сенсу.

«Якщо держава пішла на те, що навчання проходить не онлайн і випустила мільйон дітей в школи і дитячі сади, то немає сенсу говорити про карантин вихідного дня. В одній школі - тисячі дітей, які між собою спілкуються, і ймовірність того, що може бути 1-2 дитини з коронавірусом - висока. Всі ці діти, кінець кінцем, підуть додому. Вони ж не на вулиці живуть і не в школі. Так ось я думаю, що це було стратегічною помилкою і ніякий карантин вихідного дня не буде ефективним», - сказав Шерембей.

Він додав, що єдиною надією залишається вакцина.

«Держава повинна докласти максимум зусиль, щоб вакцина для України стала доступною в першій хвилі. Тестування потрібно лібералізувати і зробити більш доступним для людей. Навіть, якщо люди роблять тестування самостійно - це повинно бути максимально просто», - сказав він.

При цьому, на думку Шерембея, карантин може стримувати поширення захворювання, однак при навчальних закладах, які працюють, це стає неефективним.