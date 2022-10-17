Ескалація війни веде до зміцнення підтримки Заходом України

12:08 17 жовтня Київ, Україна

Росія безуспішно продовжує шантажувати Європу та весь цивілізований світ. На сьогодні видно, що пропагандисти чергують два наративи – ядерний та енергетичний шантаж. Крім цього, кремлю більше нема чого “запропонувати світу”.

Російська армія зазнає поразки за поразкою, мобілізація провалилася, економіка почала прискорювати своє падіння і все говорить про те, щоб йти до деескалації, але путін, "великий геостратег", розстрілює ракетами вартістю мільйони доларів, дитячий майданчик, житлові будинки, стоянки для автомобілів, автобусні парки України. З одного боку – бункерний дід дав команду поновити переговорний процес, з іншого – посилив терор.

Ймовірно, таким чином він мав намір вкотре схилити українців, але лише посилив мотивацію та злість ЗСУ знищити армію агресора. Крім того, донати мирного населення тепер перевищили показники перших днів повномасштабного вторгнення і, за деякими даними, українці добровільно перераховують свої гроші на потреби армії в сукупному розмірі 75 млн грн на добу.

Захід також не залишився осторонь і на російську ескалацію разом із енергетичним шантажем відповів визнанням путінського режиму терористичним, збільшив військову допомогу Україні та відправив новітні системи ППО, про які Київ, на жаль, безуспішно просив з 24 лютого.

Парадокс, але руйнуючи Україну, путін робить все, щоб підняти нашу країну і зробити її сильнішою. Його час правління пораховано - дні, тижні, місяці, але він загнав себе в кут, з якого бункерний дід не зможе вибратися.