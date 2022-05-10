Ще один шпигун кремля в ЄС?

Після того, як 24 лютого розпочався повномасштабний наступ окупантів із країни-агресора, світові лідери зазначили для себе, що шлях дипломатії з рашистами остаточно завершено. Утихомирити агресора, як і передбачалося, не вийшло, а значить до діалогу, у кращому разі, можна буде повертатися лише при підписанні капітуляції та зміни режиму у кремлі.

Тим не менш, Еммануель Макрон, мабуть, так не вважав. З моменту початку повномасштабного вторгнення президент Франції регулярно телефонував "бункерному". За його словами, він умовляв главу кремля припинити війну. "Як це не дивно", але план Макрона не увінчався успіхом. Телефонні дзвінки перервалися лише наприкінці березня, коли, тоді ще кандидат у президенти Франції був зайнятий передвиборчими перегонами. Проте, щойно він переміг, протягом кількох днів відновив телефонні "дебати" з агресором.

3 травня Макрон та господар кремля проговорили понад дві години. Як повідомили в Єлисейському палаці, президент Франції у телефонній розмові “висловив стурбованість цивільними на “Азовсталі”, зажадав сприяти в евакуації мирних жителів”, “нагадав про тяжкі наслідки” для агресора через війну, яку той розв'язав, а також “повідомив, що сприятиме з усіма світовими інстанціями, щоб забезпечити деблокаду українських портів” рашистськими суднами. Виникає відчуття, що Макрон відзвітував і похвалився як школяр перед своїм наставником. Навіщо дзвонив – на перший погляд, незрозуміло.

Водночас дослівно ніхто не говорить, про що говорили лідери двох країн. У кремлі, зі свого боку, розповіли, що “бункерний” скаржився Макрону: “Маріуполь звільнений. Захід ігнорує військові злочини української сторони, а також продовжує постачати Києву зброю, що не сприяє припиненню війни.

Якщо постаратися надати сенсу абсолютно безглуздому дзвінку, то можна припустити, що господар кремля вказав Макрону позиції, які він може зі свого боку саботувати в ЄС, а президент Франції підказав, на чому Захід акцентуватиме увагу, запроваджуючи нові санкції, а також що посприяє виходу кораблів із провізією з чорноморського узбережжя, щоб уникнути гуманітарної кризи у світі. Очевидно, що українські, навіть цивільні, судна в басейні Чорного моря не курсуватимуть, отже, допомога буде надана рашистським суднам, можливо, під прапорами третіх країн, які на цей момент не можуть покинути порти Маріуполя, Бердянська та Херсона.

У той самий час, це лише припущення, яке хоч якось може пояснити безглузді дзвінки Макрона в бункер. Адже вторгнення, яке не вдалося зупинити до його початку за допомогою дипломатії, неможливо зупинити в його розпал звичайними словами.