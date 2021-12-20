ЄС виділить фінансову допомогу країнам, які страждають від російського агресора

Найновіша програма Європейського Союзу EPF передбачає виділення фінансової допомоги для підтримки миру та стабілізації внутрішньої обстановки у державі. Якщо звернути увагу, то ЄС підтримає країни, які зазнають нападів російського агресора на своїх територіях.

В рамках EPF Україна отримає 31 млн євро, Грузія - 21,75 млн євро, а Молдова – 7 млн євро. Гроші будуть надаватися частинами протягом трьох років. У ЄС наголосили, що літальна зброя не постачатиметься в Україну в рамках ініціативи.

Крім того, Київ отримає додаткове військове обладнання: польові військові шпиталі, медичне, інженерне та логістичне обладнання. ЄС розглядає можливість залучення на територію країни офіцерів НАТО для тренування українських військових. Країни Європейського Союзу сподіваються, що це допоможе набагато успішніше проводити майбутні спільні навчання.

Фінансова підтримка України ніколи не була зайвою. Проте важливо зазначити, що у ЄС нарешті вигадали, як легалізувати присутність військових НАТО в Україні. Це важливий крок, адже так само діє Росія: під виглядом навчального персоналу переміщає своїх бойовиків за кордон і проводить воєнні операції. Офіцери ЄС не повторюватимуть протиправні дії РФ, однак це посилить присутність НАТО в регіоні і стане додатковим подразником для Кремля.