ЄС запровадив п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусії

Рада Євросоюзу запровадила п'ятий пакет санкцій проти Білорусії 2 грудня. Обмеження торкнулися державної авіакомпанії «Бєлавіа», «Білоруської калійної компанії», «Трансавіакспорту», «Словкалія» та «Белтехекспорту», ВАТ «Гродно Азота», «Білорусьнафти». Крім того, санкції було введено і проти сина Лукашенка – Дмитра. Загалом під обмеження потрапили 17 фізичних осіб та 11 юросіб. Європейське рішення підтримали США, Великобританія та Канада, які приєдналися до санкцій.

Тепер європейським особам та компаніям заборонено надавати кошти чи ресурси тим, хто опинився у списку. Крім того, фізичним особам зі штрафного переліку заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу. Обмежувальні заходи відразу ж набули чинності.

Цікаво, чи тепер Лукашенко здійснить погрози, дані Євросоюзу напередодні? Ймовірно, що ні, принаймні якщо цього не захоче Путін. Режим “вусатого диктатора” загнав Білорусь у економічну блокаду, з якої тепер навряд чи вдасться вибратися найближчим часом, адже РБ збирається й надалі підтримувати “родинні” відносини з Кремлем.