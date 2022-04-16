ЄС у єдиному пориві допомогти Україні, але... у різний час

З початку вторгнення в Україну ЄС запровадив уже п'ять пакетів санкцій проти Росії. 14 квітня Путін нарешті заявив, що слон дробину помітив і визнав, що вжиті заходи завдають шкоди російському експорту енергоносіїв, оскільки торкаються логістики та фінансів.. З логістикою зрозуміло, напевно, це ефект від санкцій, але говорячи про фінанси, Путін заявив, що покупці просто не платять за енергоресурси і жодного профіту Заходу від введених санкцій поки що немає.

Але ми, звичайно, пам'ятаємо, Європа з нами й бажає допомогти, але визнає надто велику залежність від російських нафти і газу, яка не дозволяє разом відмовитися поповнювати бюджет Росії.

The New York Times вийшла зі статтею « Європа неохоче готується до російського нафтового ембарго » у якій відображається вся суть європейських цінностей – бізнес та власні політичні інтереси насамперед! Не соромлячись, із притаманним останнім часом неприкритим цинізмом, європейські офіційні особи заявляють, що запровадження ембарго на постачання російських нафтопродуктів неминуче підвищить ціни на енергоносії, що спричинить падіння рейтингів європейських політиків, а це неприпустимо.

Наприклад, заборона на вугілля була введена з чотиримісячною відстрочкою для пошуку альтернативних постачальників, адже вони розуміють, що на війні відстрочок немає. Аналогічний механізм, найімовірніше, буде запропонований і для нафти, але європейці навіть обговорювати це відмовляються до проведення другого туру виборів у Франції. Не приховуючи чиновники ЄС, пояснюють, що обговорення можливого ембарго буде здійснено не раніше 24 квітня - фінального туру виборів у Франції, щоб неминуче зростання цін на пальне не позбавило влади президента Макрона. Шанс на повторне обрання, судомне прагнення утриматися у президентському кріслі – ось що важливе для європейців, а зовсім не прагнення допомогти Україні. Кожен намагається нажитися на ситуації, отримати максимальні політичні дивіденди, але голосно прокричати – ми з вами.

Вже зовсім жахливою видається відстрочка обговорення нафтового ембарго через католицький та православний Великдень та великодні канікули, тому саміт лідерів ЄС по Україні запланований лише на кінець травня. Десь йде війна, а в когось вибори та великодні канікули.

Оскільки всі рішення в ЄС приймаються консенсусом, необхідно переконати всіх членів проголосувати за нафтове ембарго. Поки що у ЄС є країни, які абсолютно до цього не готові і серед них Німеччина – лідер блоку.

Посол Німеччини у США Емілі Хабер роз'яснила позицію своєї країни на енергетичний пакет санкцій. На її думку, відмова від викопного палива з Росії призведе до масштабних та миттєвих потрясінь. Ефект доміно пошириться далеко за межами Німеччини – економічного двигуна ЄС та четвертої економіки світу, а все тому, що сучасні підприємства неможливо вимкнути та включити як лампочку.

Відкрито пручається ембарго та Угорщина, яка також залежить від енергоносіїв з Росії, як і Німеччина. Прем'єр-міністр Орбан вимагає, щоб рішення про санкції приймалися лідерами ЄС, а не купкою експертів, очолюваних Бьорном Зайбертом – головою адміністрації Урсули фон дер Ляйєн.

Єврокомісія цілеспрямовано не закріплює плани на введення ембарго в будь-якому документі через страх публічних виступів незгодних держав, що оголить відсутність консолідованої позиції всередині ЄС, який перебуває під величезним тиском з боку союзників.

Для того, щоб єдність зростала, вигадали поетапний план відмови від нафти з Росії, обсяг якої сьогодні становить четверту частину всього імпорту в ЄС.

Виходить, що європейські столиці більше переживають за економічну стабільність та власний добробут, ніж прагнуть допомогти Україні. Що таке війна – смерть щодня, порівняно з тим, що літо очікується спекотним, а європейці звикли до кондиціонерів.