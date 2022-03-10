ЄС відмовився від локдауну: як вдасться стримати епідемію

18:05 14 жовтень Київ, Україна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС впроваджує правила переміщення в залежності від рівня пандемії, замість локдауну, крім того, Євросоюз не буде закривати кордони.
 
Політолог Петро Олещук відзначив, що під час другої хвилі коронавірусу уряди більше не підуть на жорсткий локдаун через важкі економічні наслідки і невдоволення громадян.
«Вже ніхто в світі не піде на заходи, які були введені в самому початку, під час першої хвилі коронавірусу. Наприклад, закриття громадського транспорту, заборона переміщення і так далі. Це пов'язано, в першу чергу, з економічними причинами. Ми вже зрозуміли, що це надовго, і пандемія нікуди швидко не дінеться, тому треба шукати баланс. Тому, обмеження - це дуже велика шкода для економіки. Крім того, це викликає серйозне невдоволення з боку громадян», - сказав Олещук.
Експерт додав, що неможливо знайти єдиний підхід, при якому були б збережені інтереси економіки і не піддавалося загрозі життя людей, але епідеміологічна ситуація вимагає постійного пристосування заходів з урахуванням громадської думки.

Олещук додав, що заходи адаптивного карантину, які влада вживає в Україні, також не забезпечують повною мірою всі потреби, як з охорони здоров'я, так і по економіці.
«Так відбувається, тому що незрозуміло, як ситуація буде розвиватися далі, але ясно, що ситуація буде погіршуватися. Проблема в тому, що ніхто не знає, яка межа цього погіршення. Не виключено, що через деякий час ситуація буде настільки серйозною, що знову треба буде повертатися до жорстких обмежень. Але точно політика в Україні буде визначатися після місцевих виборів», - пояснив політолог.
Експерт додав, що так само ситуація залишається непередбачуваною і в світі.