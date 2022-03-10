ЄС відмовився від локдауну: як вдасться стримати епідемію

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС впроваджує правила переміщення в залежності від рівня пандемії, замість локдауну, крім того, Євросоюз не буде закривати кордони.
Політолог Петро Олещук відзначив, що під час другої хвилі коронавірусу уряди більше не підуть на жорсткий локдаун через важкі економічні наслідки і невдоволення громадян.
Експерт додав, що неможливо знайти єдиний підхід, при якому були б збережені інтереси економіки і не піддавалося загрозі життя людей, але епідеміологічна ситуація вимагає постійного пристосування заходів з урахуванням громадської думки.
Олещук додав, що заходи адаптивного карантину, які влада вживає в Україні, також не забезпечують повною мірою всі потреби, як з охорони здоров'я, так і по економіці.
Олещук додав, що заходи адаптивного карантину, які влада вживає в Україні, також не забезпечують повною мірою всі потреби, як з охорони здоров'я, так і по економіці.
Експерт додав, що так само ситуація залишається непередбачуваною і в світі.
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