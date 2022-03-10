ЄС відмовився від локдауну: як вдасться стримати епідемію

18:05 14 жовтень Київ, Україна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС впроваджує правила переміщення в залежності від рівня пандемії, замість локдауну , крім того, Євросоюз не буде закривати кордони.

Політолог Петро Олещук відзначив, що під час другої хвилі коронавірусу уряди більше не підуть на жорсткий локдаун через важкі економічні наслідки і невдоволення громадян.

«Вже ніхто в світі не піде на заходи, які були введені в самому початку, під час першої хвилі коронавірусу. Наприклад, закриття громадського транспорту, заборона переміщення і так далі. Це пов'язано, в першу чергу, з економічними причинами. Ми вже зрозуміли, що це надовго, і пандемія нікуди швидко не дінеться, тому треба шукати баланс. Тому, обмеження - це дуже велика шкода для економіки. Крім того, це викликає серйозне невдоволення з боку громадян», - сказав Олещук.





Олещук додав, що заходи адаптивного Експерт додав, що неможливо знайти єдиний підхід, при якому були б збережені інтереси економіки і не піддавалося загрозі життя людей, але епідеміологічна ситуація вимагає постійного пристосування заходів з урахуванням громадської думки.Олещук додав, що заходи адаптивного карантину , які влада вживає в Україні, також не забезпечують повною мірою всі потреби, як з охорони здоров'я, так і по економіці.

«Так відбувається, тому що незрозуміло, як ситуація буде розвиватися далі, але ясно, що ситуація буде погіршуватися. Проблема в тому, що ніхто не знає, яка межа цього погіршення. Не виключено, що через деякий час ситуація буде настільки серйозною, що знову треба буде повертатися до жорстких обмежень. Але точно політика в Україні буде визначатися після місцевих виборів», - пояснив політолог.

Експерт додав, що так само ситуація залишається непередбачуваною і в світі.