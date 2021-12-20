ЄС і США чекає торгово-економічна війна

На думку експерта з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Іллі Куса, незабаром протистоянні між США і ЄС переросте в повноцінну торгово-економічну війну
Євросоюз має намір прийняти ряд нових заходів, щоб забезпечити дотримання великими американськими компаніями, в тому числі Google, Amazon і Facebook, норм антимонопольного законодавства, а також гарантувати виплату ними податків в повній мірі. США збираються вводити санкції за Північний потік-2. Конфронтація між Старим і Новим світом, схоже, наростає.
"Мова йде про повноцінну торгово-економічній війні між ЄС і США.
Вона почалася не в цьому році і навіть не в минулому. Вона йде давно. Конкуренція між Європою і США - досить стара історія. Просто з приходом до влади Дональда Трампа протиріччя загострилися. Трамп, на відміну від того ж Барака Обами, схильний діяти куди більш конфронтаційно і агресивно. У зв'язку з чим ми і бачимо наростання протиріч між Брюсселем і Вашингтоном, а також між Вашингтоном і окремими європейськими країнами.
У доступному для огляду майбутньому американсько-європейський протистояння буде загострюватися. Тому що мова йде про банальне виживання. Особливо зараз, коли в період коронавирусной пандемії ринки схильні більше закриватися, більше приймати протекціоністських заходів, більше консолідувати ресурси у себе в руках, а не віддавати їх комусь іншому. Саме тому я думаю, що в найближчому майбутньому конфлікти між США і Європою тільки загостряться. В тому числі, по різного роду проблем у зовнішній політиці.
Крім економіки і торгівлі між ЄС і США багато розбіжностей з цілого комплексу політичних проблем, пов'язаних з Близьким Сходом, з безпекою Середземного моря, НАТО, ставленням до Росії.
Це не дуже хороші новини для України, яка вважала (а деякі до цих пір так вважають), що Захід - це монолітна єдина структура. І дуже часто ми апелюємо до Заходу саме в таких категоріях. Що абсолютно неправильно. На жаль, дана ситуація буде змушувати нас все частіше думати, на чию сторону ставати. Особливо в якихось принципових питаннях. А таких, я думаю, буде з'являтися все більше.
З іншого боку - це наш шанс, користуючись тим, що в західному так званому альянсі не все гладко, виробити власну стратегію зовнішньої політики, власну концепцію, функціонал, який ми можемо запропонувати як Європі, так і США ".
Євросоюз має намір прийняти ряд нових заходів, щоб забезпечити дотримання великими американськими компаніями, в тому числі Google, Amazon і Facebook, норм антимонопольного законодавства, а також гарантувати виплату ними податків в повній мірі. США збираються вводити санкції за Північний потік-2. Конфронтація між Старим і Новим світом, схоже, наростає.
"Мова йде про повноцінну торгово-економічній війні між ЄС і США.
Вона почалася не в цьому році і навіть не в минулому. Вона йде давно. Конкуренція між Європою і США - досить стара історія. Просто з приходом до влади Дональда Трампа протиріччя загострилися. Трамп, на відміну від того ж Барака Обами, схильний діяти куди більш конфронтаційно і агресивно. У зв'язку з чим ми і бачимо наростання протиріч між Брюсселем і Вашингтоном, а також між Вашингтоном і окремими європейськими країнами.
У доступному для огляду майбутньому американсько-європейський протистояння буде загострюватися. Тому що мова йде про банальне виживання. Особливо зараз, коли в період коронавирусной пандемії ринки схильні більше закриватися, більше приймати протекціоністських заходів, більше консолідувати ресурси у себе в руках, а не віддавати їх комусь іншому. Саме тому я думаю, що в найближчому майбутньому конфлікти між США і Європою тільки загостряться. В тому числі, по різного роду проблем у зовнішній політиці.
Крім економіки і торгівлі між ЄС і США багато розбіжностей з цілого комплексу політичних проблем, пов'язаних з Близьким Сходом, з безпекою Середземного моря, НАТО, ставленням до Росії.
Це не дуже хороші новини для України, яка вважала (а деякі до цих пір так вважають), що Захід - це монолітна єдина структура. І дуже часто ми апелюємо до Заходу саме в таких категоріях. Що абсолютно неправильно. На жаль, дана ситуація буде змушувати нас все частіше думати, на чию сторону ставати. Особливо в якихось принципових питаннях. А таких, я думаю, буде з'являтися все більше.
З іншого боку - це наш шанс, користуючись тим, що в західному так званому альянсі не все гладко, виробити власну стратегію зовнішньої політики, власну концепцію, функціонал, який ми можемо запропонувати як Європі, так і США ".
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