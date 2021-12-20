Ердоган - сам собі найкращий друг

У вівторок, 6 квітня відбувся візит до Туреччини президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен і глави Європейської Ради Шарля Мішеля. В ході підготовки до візиту європейська сторона неодноразово заявляла про позитивного порядку переговорів і чіткий намір мати більш стабільні і передбачувані відносини з Туреччиною. Шарль Мішель висловлював задоволення зниженням напруженості в Східному Середземномор'ї і підкреслював пріоритет даного регіону для ЄС.

Перед візитом турецькі експерти висловлювали думку про прагнення ЄС до поліпшення відносин в тих областях, де співпраця можлива без фокусування на Туреччини, як країні-кандидаті в члени ЄС. В цілому, турецьке експертне співтовариство оцінювало майбутній візит як явний показник поліпшення атмосфери і зв'язало це з позитивними рішеннями лідерів ЄС в питаннях взаємодії з Анкарою, прийнятих 25-26 березня на онлайн саміті. В такому випадку, візит розглядався як продовження позитивної риторики щодо Туреччини з боку ЄС. Потепління відносин дуже важливий фактор на тлі триваючих територіальних суперечок двох держав НАТО Туреччини і Греції, а також гострою соціальною проблемою з таборами сирійських біженців, які все ще розташовані на турецькій території.

В акурат за день до важливого візиту, прокуратура Анкари видала ордер на арешт 14 відставних адміралів турецького флоту, за звинуваченням у спробі порушення конституційного ладу республіки і боротьбу проти «дітища» Ердогана - будівництва каналу «Стамбул», який повинен з'єднати Чорне та Мармурове море, і, тим самим обійти положення Конвенції Монтре про статус проток Босфор і Дарданелли.

Конвенція Монтре від 1936 року закріплювала за Туреччиною Босфор і Дарданелли, втрачені за підсумками Першої світової війни, в обмін на зобов'язання надати вільний прохід через протоки тільки торговим судам. Військові кораблі нечорноморських держав були різко обмежені по тоннажу і класу, чорноморські держави могли проводити будь-які кораблі, але тільки в мирний час і після обов'язкового повідомлення турецької влади.

Незважаючи на активний опір населення Стамбула і гучні заперечення екологів проти будівництва каналу, в кінці березня цього року міністр навколишнього середовища Туреччини Мурат Курум офіційно схвалив план його зведення.

Маючи ключ до Чорного моря, відомий своїми непередбачуваними і часто важкопрогнозованими рішеннями Ердоган, хоче отримати ще й відмичку. У разі появи цієї відмички, зовнішньополітичне становище Туреччини різко зміниться і викличе неминучий напругу у відносинах з союзниками по НАТО, яким доведеться не до вподоби таке виняткове становище Анкари в дуже чутливому регіоні. З ким зібрався домовлятися султан, кораблі яких країн він мріє пропустити в Чорне море і що має намір за це просити, одному йому і відомо.

Контракт на 2,5 млрд доларів, укладений у 2017 році з Росією, на поставку систем С-400, був укладений незважаючи на явне невдоволення США і коштував Анкарі санкцій відносно Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) і чотирьох фізичних осіб, введення яких 5 квітня поточного року підтвердив Держдеп США.

У березні цього року Туреччина вже викликала критику з боку ЄС в порушеннях прав людини, коли вийшла з Конвенції Ради Європи по боротьбі з насильством проти жінок, в той момент, коли гендерне насильство прийняло жахливі масштаби в зв'язку з пандемією COVID-19 і неможливістю вийти з будинки.

Рівне також як і вихід з «Стамбульської конвенції», арешт відставних адміралів однозначно дасть представникам ЄС важелі тиску на Туреччину під час обговорення порядку денного, адже фактично люди були арештовані за висловлення своєї позиції.

Візит відбувся, але пройшов не без ексцесів. Високі гості зажадали від Туреччини виконання взятих на себе зобов'язань у сфері дотримання прав людини, як «ключового питання для ЄС», зокрема, як і очікувалося, пролунав заклик скасувати рішення країни про вихід з Конвенції по боротьбі з насильством проти жінок. Примітно, що приймаюча сторона не змогла забезпечити фон дер Ляйен окремим посадковим місцем, пославшись на те, що служба протоколу проводила делегацію не в той зал. Таке, звичайно трапляється, але багато хто побачив в цьому інциденті чітку відповідь на заклик ЄС по «Стамбульської конвенції».

Незважаючи на обговорення гострих питань, таких як нелегальна міграція з Азії та Африки або знаходження турецьких найманців в Лівії, Урсула фон дер Ляйен заявила, що Туреччина висловила зацікавленість до відновлення конструктивного партнерства з ЄС і продемонструвала прагнення до взаємовигідного діалогу. Вона підкреслила, що Європейська комісія розробить пропозиції в усіх напрямках співробітництва на найвищому рівні. Хто кому більше потрібен - це питання. Здається, що турецький президент, який мріє про відродження Імперії, продовжить політичний курс, спрямований на задоволення своїх амбіцій. Захоплюємося хоробрими! Чекаємо нових проблем!