Єпіфаній: до ПЦУ приєдналося 900 громад за рік

09:45 25 травня Київ, Україна

Про це митрополит Київський і всієї України повідомив під час доповіді на Архієрейському соборі у Лаврі, яку оприлюднив сайт ПЦУ.

«Загалом служіння в нашій Церкві здійснюють приблизно 5300 кліриків. Ми маємо 61 архієрея – 45 єпархіальних, 10 вікарних, 3 титулярних архієреї, а також 3 архієреї перебувають на спочинку. За всіма цими показниками Православна Церква України, навіть в умовах аномального існування в Україні неканонічної юрисдикції Московського патріархату, залишається однією з найбільших Помісних Церков.

Значною мірою це зростання відбулося завдяки об’єднавчому процесу, який об’єктивно триває, попри системний і переконаний спротив йому з боку керівництва Московського патріархату в Україні», - наголосив Епіфаній.

За словами Предстоятеля, як і у попередні роки ПЦУ була і залишається найбільшим релігійним об’єднанням в нашій державі, в першу чергу – за рівнем самоідентифікації з нею наших співгромадян та суспільної довіри.

«Приблизно три чверті наших співгромадян визначають себе православними вірянами. Понад половина – приблизно 55% серед усіх опитуваних мешканців України – ідентифікують себе вірними Православній Церкві України. Водночас прихильними до Московського патріархату в України себе визнають за різними даними від 2 до 4 відсотків опитаних», - повідомив митрополит Київський і всієї України.

Епіфаній пояснив ці цифри тим, що протягом попередніх трьох з половиною десятиліть, коли Московський патріархат в Україні формував мережу своєї присутності, маючи глибокі зв’язки з владою, проросійськими політиками та олігархами, спираючись на російський вплив, – склалася ситуація глибокої диспропорції між кількістю офіційно зареєстрованих МП релігійних громад та реальною кількістю тих, хто себе ідентифікує з цією юрисдикцією.

«Війна на сході України, а потім і повномасштабне вторгнення спонукали багатьох в нашому суспільстві та серед вірних змінити своє ставлення до церковної приналежності, розірвати духовну підлеглість країні-агресору. На особистому рівні цей процес відбувається простіше та швидше.

Натомість на рівні релігійних громад він потребує проходження тривалої та складної процедури. Тому з об’єктивних причин зміна громадами своєї юрисдикції, вихід з неканонічного підпорядкування Московському патріархату, виконання вимог церковного порядку та приписів Томосу про автокефалію і входження в родину Православної Церкви України відбувається повільніше, ніж зрушення в суспільній думці та в самоідентифікації, які фіксують соціологи», - сказав Предстоятель ПЦУ.

На його думку, процес зміни громадами своєї підлеглості є природнім, він має своїм джерелом не якісь штучні передумови чи примус, а реальну зміну ставлення до Московського патріархату, подальша підлеглість якому і багатьма вірними, і більшістю суспільства України сприймається як аморальна, особливо в умовах геноцидної війни росії проти України.

«Війни, яку облудно благословляє та виправдовує глава РПЦ Кирил Гундяєв і очолювана ним патріархія. Та патріархія, яка фактично є не релігійним центром, а департаментом кремлівського режиму для контролю за релігійним життям.

В цих умовах наше спільне завдання – сприяти тому, щоби процес об’єднання українського православ’я, який триває, проходив максимально мирно. Ми бачимо, що Московський патріархат та його прихильники всіляко намагаються цьому перешкоджати, штучно створюють конфліктні ситуації там, де всі питання можна розв’язати спокійно, розпалюють ворожнечу, поширюють неправду і наклепи про нашу Церкву і про Україну, в першу чергу за кордоном», - переконаний митрополит Київський і всієї України.

Тож він закликав викривати цю неправду та захищати свободу волевиявлення громад, які хочуть звільнитися від ярма «русского міра».

«Водночас дуже важливо пам’ятати, що наша мета – мирне, добровільне, усвідомлене об’єднання українського православ’я навколо Православної Церкви України і Київського престолу. Досягти цієї мети ми можемо лише розуміючи також і власну відповідальність, щоби якісь помилки з нашого боку чи використання імені та авторитету Православної Церкви України сторонніми силами для відвертих провокацій – не ставали на перешкоді і не уповільнювали цей рух», - закликав Епіфаній.

Він також повідомив, що наразі ПЦУ має 9 закладів вищої духовної освіти – це 5 академій (Київська, Львівська, Волинська, Ужгородська, Івано-Франківська), 1 інститут (Івано-Франківський), 3 семінарії (Львівська, Рівненська, Дніпровська). Крім того, у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, з яким ПЦУ підписала Меморандум про співпрацю, діють освітні програми «Богослів’я» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Загальна кількість студентів, які в них навчаються – понад 1200.

Предстоятель ПЦУ також поінформував, що протягом минулого року Київською Митрополією було здійснене нове видання Псалтиря українською мовою, підготовлений до друку і у найближчий час вийде Часослов, а також з’явиться оновлене видання Служебника – вже у двох частинах. Видавнича діяльність Київської Митрополії буде продовжена – планується постійно збільшувати кількість видань богослужбових книг українською мовою.

Архієрейський собор Помісної церкви проголосував за перехід Православної церкви України (ПЦУ) на новий церковний календар для нерухомих свят вже з 1 вересня.

Це означає, що з цього року ПЦУ офіційно відзначатиме Різдво 25 грудня за григоріанським (новоюліанським) календарем, а не 7 січня. Покрову будуть відзначати 1 жовтня (а не 14-го), Водохреще – 6 січня (а не 19-го), а День Святого Миколая – 6 грудня.

Але це стосується лише нерухомих свят. Тоді як святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього подій залишиться без змін. Трійцю святкуватимуть на 50-й день після Великодня.