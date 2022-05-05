Енергетичні проблеми українців

Опалювальний сезон 2021-2022 добігає кінця. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, український уряд зміг стримати слово і не підвищив ціни на газ. Проте ситуація з майбутнім сезоном опалення 2022-2023 може стати не простою.

Йдеться не про запаси газу та вугілля, які Україна, як і раніше, має і може розраховувати на енергодопомогу західних партнерів.. Справа в тому, що у прифронтових районах та населених пунктах, енергосистеми були зруйновані, а, за словами експертів, на будівництво нових можуть піти роки. Також може виникнути проблема, коли застосувати індивідуальні системи опалення може не вийти.

Ймовірно, щоб вирішити цю проблему, людям у прифронтових населених пунктах, доведеться перебратися в безпечні та вцілілі міста та села, хоч би на той період часу, доки будуть відновлені енергосистеми. Навряд чи влада нашої країни не зможе знайти вихід у цій ситуації. У той же час, для місцевих жителів на лінії розмежувань необхідно бути готовими евакуюватися або запасатися дровами та вугіллям на всю зиму власним коштом.