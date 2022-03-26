Емоційні висловлювання Порошенка про COVID-статистику в інших країнах

13:52 07 листопада Київ, Україна

Все більша кількість українців стикається з ситуацією, коли тяжко хворий або помер від COVID близький родич. Але чи всіх українців таке горе штовхає на прояв черствості і байдужості до інших людей, що страждають від пандемії? Особливо не дозволена така поведінка публічним людям.

Занадто емоційно висловив свою думку в ефірі телеканалу «Україна» лідер партії "Європейська солідарність". Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що українцям все одно, скільки жертв коронавірусу в інших країнах, якщо в Україні вмирають їхні рідні.

Також Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини Людмила Переведенцева перебуває в критичному стані через інфікування COVID-19.

"У Марини, моєї дружини, зараз в лікарні від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви Марині підіть і розкажіть цю всю нісенітницю, якою ви зараз тут вантажите телеглядачів. Мені байдуже, скільки людей помирають в Німеччині або Буркіна-Фасо", - відповів політик на дискусію гостей студії про статистику коронавірусу в інших країнах.

Нардеп зазначив, що боляче втрачати рідних, і закликав уряд займатися не статистикою, а відновленням коштів коронавірусного фонду.

Своєю чергою депутат від керівної партії "Слуга народу" Михайло Радуцький висловив співчуття родині Порошенків, а також нагадав, що саме при п'ятому президентові звільнили багатьох лікарів, які могли б сприяти боротьбі з коронавірусом, і "відправили їх на полуницю в Польщу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Державна аудиторська служба почала перевірку Фонду боротьби з COVID-19. За словами глави уряду, вся інформація про Фонд є абсолютно прозорою і відкритою і оновлюється в постійному режимі.