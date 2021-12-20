Емісія ОВДП використовується в шахрайських схемах

Безконтрольна емісія облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) стала масштабною «годівницею» для чиновників Мінфіну і НБУ в особі їх керівництва. Оцінити масштаби цього «схематоза» можна на прикладі найближчих банків сім'ї глави НБУ Кирила Шевченка. Йдеться про двох банках - АБ «Укргазбанк», одним з провідних учасників ринку державних облігацій, оскільки є первинним дилером на ринку ОВДП, в якому чинний керівник регулятора тривалий час перебував на посаді голови правління і АТ «Крісталбанк», фактично належить Шевченку, але записаний на його тестя Вадима Копилова.

Справа в тому, що Мінфін емітує ОВДП за попередньою домовленістю з уповноваженими банками. Прибутковість становить 10% річних. Банки закладають придбані ОВДП в заставу НБУ за кредитами рефінансування зі ставкою 6-6,5%. Тобто, прибутковість від таких операцій для банків становить 3-4%.

За цією схемою, в кінці 2020 року «Укргазбанк» отримав 3 млрд. грн. рефінансування, в цьому році - 12 млрд. За цей же період «Крісталбанк» отримав від НБУ понад 1 млрд. Разом - 16 млрд.грн.

Шахрайство полягає в тому, що забезпечення під ці рефінансування відбувалися постфактум. На отримані гроші рефінансу учасниками схеми у НБУ були куплені ОВДП, які і були закладені в якості забезпечення. Таким чином, керівництво банків незаконно отримали кредитні кошти НБУ, використовуючи свої корупційні зв'язки з керівництвом регулятора, що, в підсумку, призвело до завдання збитків державі в 3-4% від отриманих ними сум.