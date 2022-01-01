Емісари Кремля

10:25 23 квітень Київ, Україна

Зовнішня політика Росії у Євросоюзі спрямована на розділення країн, членів ЄС. Чим меншу єдність демонструватимуть європейські країни, тим легше Кремль зможе диктувати їм свою «волю». Провідниками такої прокремлівської політики в Європі стали представники правого спектру політичного поля європейських країн, які активно намагаються розхитати політичну стабільність та дезорієнтувати традиційні європейські цінності.



З метою дестабілізації внутрішньоєвропейської ситуації найбільшу увагу Кремль приділяє Франції та Німеччині, як ключовим країнам Європейського Союзу. Правопопулістські німецька «Альтернатива для Німеччини» та французьке «Національне об'єднання» під керівництвом Марін Ле Пен, своєю антиміграційною і євроскептичною риторикою намагаються за вказівками Кремля «розхитати» свої країни. До речі, «Національне об’єднання» - одна з небагатьох партій, фінансування з Росії якої було публічно доведено. У 2014 р Ле Пен отримала російський кредит в 9 млн євро. В країні це було сприйнято як загроза іноземного впливу на політичне життя Франції. Не дивно за таких умов, що ці партії активно рекламують переваги «дружби з Росією», в тому числі і підтримку будівництва «Північного потоку-2».



Італійська «Ліга Півночі», FPÖ в Австрії, нідерландська «Партія свободи» регулярно потраплють в корупційні скандали і звинувачуються в незаконному фінансуванні, в тому числі з Росії. Взагалі, близько 20 політичних партій країн Європи так чи інакше є «провідниками» курсу Кремля на Заході.



За вказівками Кремля, на тлі дезорієнтації суспільства і політикуму європейцям нав'язується думка про потребу в жорсткому лідері і автократичній системі управління, що в першу чергу асоціюється з Росією і Путіним. Така політична «синхронізація» Європи і Росії призводить до зростання національного егоцентризму, де для європейської солідарності не залишається місця. Росія дуже зацікавлена в прийнятті Європою своїх агресивних дій по відношенню до сусідів (Україна) та всіх конституційних перетворень на зразок обнуління термінів президентського правління Путіна.



Наслідки пропаганди виходу з ЄС, яку проводять проросійські праві партії, автоматично означатимуть різкий спад економіки. Наприклад, німецький експорт до Великобританії в січні 2021 року обвалився на 30% в порівнянні з торішнім груднем. Намагаючись врятувати національну економіку, кожен колишній член Євросоюзу буде тягнути ковдру на себе, виникнуть торгові бар'єри, слабким державам буде запропоновано свої проблеми вирішувати індивідуально, що призведе до сильного економічного дисбалансу і потреби у фінансуванні, яке, зрозуміло, тут же запропонує Росія.



Жертвою «національних інтересів» окремих країн стане колективна безпека. Про те, що Росія становить загрозу європейській колективній національній безпеці, вже заявляють відкрито. Як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в Брюсселі, Росія зараз несе для колективної безпеки загрози і військового, і невійськового характеру.



У Європі посилюються розбіжності на тлі кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Росія користується важкою ситуацією, посилюючи свою агресію, спрямовану на зміцнення свого впливу в Європі, і використовуючи при цьому корупцію, пропаганду, дезінформацію і сприяння політичним невдачам західних лідерів.



Нажаль, риторика прокремлівський правих в Європі вже досягла певного результату. Нещодавно, Словацький дослідницький центр GLOBSEC опублікував результати досліджень громадської думки ставлення до Росії в Центральній Європі.



Дослідження проводилося з метою знайти способи протидії стратегіям розширення російського впливу в регіоні, які містять підрив внутрішньої єдності НАТО і ЄС, відмова від прозахідної трансформації Центральної Європи, спроби вплинути на процес прийняття рішень та інші підривні дії. Аналіз отриманих даних дав насторожуючий результат. Більше чверті (28%) жителів «Вишеградської четвірки» (Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі) вважають, що при комуністах їм жилося краще. Особливо ця думка популярна в Угорщині і Словаччині.



Лише Польща у своїй більшості вбачає в Росії загрозу власним національним інтересам. І лише в Польщі вважають, що Росія провокує НАТО, а не навпаки. Переважна більшість мешканців Європи не вважає, що Росія поводиться агресивно по відношенню до своїх сусідів і намагається послабити ЄС і НАТО.



Фінансова та ресурсна підтримка Кремля зробила свою справу. Безперечно Росія хотіла б і на далі розраховувати на підтримку своїх правих прихильників в Євросоюзі, тим більше що їх популярність тільки набирає обертів. Але чи не стане Росія заручницею особистих інтересів лідерів цих партій, отримавши контрольний пакет російських політичних акцій в Європі?