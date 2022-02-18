Еміне Джапарова: Росія навряд чи прийме пропозицію України

16:58 25 вересень Київ, Україна

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила про те, що до участі в українському проєкті буде запрошена Росія. Йдеться про створення міжнародного майданчика з питання анексії Криму.
 
Повідомляється, що нова платформа займеться моніторингом ситуації в Криму і, відповідно, злочинів, які РФ здійснює на півострові.
 
Еміне Джапарова висловила невпевненість в тому, що Російська Федерація буде брати участь у новій програмі.
 
"Росія навряд чи візьме участь в цій платформі, оскільки поводить себе цинічно відносно України і міжнародного права", - заявила заступниця міністра.
 
Крім того, вона висловила ставлення відомства до ситуації, що сталася на півострові.
 
«Ми переконані, що те, що сталося у 2014 році в Криму і на Донбасі - це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн», - сказала Джапарова.