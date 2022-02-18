Еміне Джапарова: Росія навряд чи прийме пропозицію України

16:58 25 вересень Київ, Україна

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила про те, що до участі в українському проєкті буде запрошена Росія. Йдеться про створення міжнародного майданчика з питання анексії Криму.

Повідомляється, що нова платформа займеться моніторингом ситуації в Криму і, відповідно, злочинів, які РФ здійснює на півострові.

Еміне Джапарова висловила невпевненість в тому, що Російська Федерація буде брати участь у новій програмі.

"Росія навряд чи візьме участь в цій платформі, оскільки поводить себе цинічно відносно України і міжнародного права", - заявила заступниця міністра.

Крім того, вона висловила ставлення відомства до ситуації, що сталася на півострові.