Еміне Джапарова: Росія навряд чи прийме пропозицію України

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила про те, що до участі в українському проєкті буде запрошена Росія. Йдеться про створення міжнародного майданчика з питання анексії Криму.
Повідомляється, що нова платформа займеться моніторингом ситуації в Криму і, відповідно, злочинів, які РФ здійснює на півострові.
Еміне Джапарова висловила невпевненість в тому, що Російська Федерація буде брати участь у новій програмі.
Крім того, вона висловила ставлення відомства до ситуації, що сталася на півострові.
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