Ембарго на нафтопродукти запровадили країни Балтії

2 квітня стало відомо, що одразу три країни Балтії відмовилися від рашистського газу.

Насамперед це пов'язано з війною в Україні. Естонія, Латвія та Литва - одні з тих, хто постійно підтримують нашу країну не словом, а ділом. Після початку війни вони також не стали відступатися від своїх принципів, тому що чудово розуміють, проти кого ми воюємо. Три країни є колишніми республіками СРСР і самі відчули на собі вплив окупантів.

Тим часом відмова від газу країни-агресора відбулася в тому числі тому, що держави довго готували свій енергетичний сектор до переходу на новий рівень. Тепер країни Балтії не будуть об'єктом газового шантажу кремля.

Крім загроз відмова від постачання палива означає, що рашисти більше не в змозі чинити тиск на західні держави. Тому Естонія, Латвія та Литва фактично не тільки підтримали Україну, а й убезпечили себе. Як не дивно, країни східної Європи демонструють лідерам у Центральній Європі, як треба поводитися з агресором. Франції та Німеччині слід брати з них приклад.