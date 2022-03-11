Електрокари наберуть популярність в Україні

14:57 16 жовтень Київ, Україна

Світ задумався про екологію, багато країн активно відмовляються від звичних авто, на дорогах з'являється все більше "зелених" автомобілів. Цей тренд сучасності не стане винятком і для України.

Про це розповів аналітик KyivStratPro Тарас Семенюк.

"Загалом, очевидно, що тренд на електромобілі буде заходити на ринок, не тільки в Україні, але і в Європі, це очевидно. Тут немає ніяких сумнівів", - сказав він.

Експерт вважає, що звичні автомобілі теж залишаться, але їх стане менше, а деякі країни відмовляться від них повністю.

"Буде залишатися сегмент автомобілів внутрішнього згоряння, але електрокари будуть заходити. І це, в принципі, політика Німеччини і Сполучених Штатів, які заявили про те, що до 2035 року повинні перейти на електрокари повністю", - сказав Семенюк.

На його думку, українську інфраструктуру очікує неминучий розвиток, що дозволить великій кількості користувачам переходити на електрокари.

"Це стратегічно правильно, електро буде розвиватися далі. Те, що Україна зацікавлена в розвитку інфраструктури - це факт. Це буде тренд, який буде в Україні розвиватися", - додав Семенюк.

Нагадаємо, Мінінфраструктури спільно з бізнесом працює над концепцією розвитку електромобільності.

"Національною транспортною стратегією до 2030 року вже передбачено стимулювання використання електромобілів в Україні. Також внесено низку відповідних змін до українського законодавства. Ми, своєю чергою, починаємо роботу над новою концепцією розвитку електромобільності в Україні для створення належних умов і для виробництва вітчизняних електромобілів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністерство Криклія також активно працює над змінами до державних будівельних норм з планування і забудови територій, які б дозволили розміщення зарядних станцій на всіх дорогах загального користування та на АЗС.



Крім індивідуальних авто, в Міністерстві планують популяризувати громадський електротранспорт.