Електрокари наберуть популярність в Україні

Світ задумався про екологію, багато країн активно відмовляються від звичних авто, на дорогах з'являється все більше "зелених" автомобілів. Цей тренд сучасності не стане винятком і для України.
Про це розповів аналітик KyivStratPro Тарас Семенюк.
Експерт вважає, що звичні автомобілі теж залишаться, але їх стане менше, а деякі країни відмовляться від них повністю.
На його думку, українську інфраструктуру очікує неминучий розвиток, що дозволить великій кількості користувачам переходити на електрокари.
Нагадаємо, Мінінфраструктури спільно з бізнесом працює над концепцією розвитку електромобільності.
Міністерство Криклія також активно працює над змінами до державних будівельних норм з планування і забудови територій, які б дозволили розміщення зарядних станцій на всіх дорогах загального користування та на АЗС.
Крім індивідуальних авто, в Міністерстві планують популяризувати громадський електротранспорт.
Крім індивідуальних авто, в Міністерстві планують популяризувати громадський електротранспорт.
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