Електрифікація української залізниці в 21 столітті: Ковель-Ізов-держкордон

А ви знали, що на українській залізниці є ділянки, де замість електровозів використовуються тепловози, тому що там немає електромереж? Попри те, що ландшафт України не має важкодоступних для електрифікації місць, навіть через 30 років незалежності держави, ні у кого з попередніх керівників УЗ не дійшли руки, а може і думки, до електрифікації таких ділянок.

Лише з приходом на керівну посаду «Укрзалізниці» Володимира Жмака почався рух в цьому напрямку. На початку жовтня він розповів і навіть показав «пруф» того, що процес пішов. Почався він з ділянки «Ізов-Ковель», довжина якої становить близько 100 км. Далі в планах продовжити цей відрізок до держкордону.

З точки зору пересічного пасажира цей процес не має особливого значення - хоч на електриці, хоч на тепловій тязі - поїзд їде, пасажир платить. Але для економіки країни та фінансового стану самої «Укрзалізниці» різниця колосальна. Тільки електрифікація 100-кілометрової ділянки Ковель-Ізов дозволить економити щорічно близько 20 мільйонів гривень на тягу. І чим більше таких ділянок перейдуть на електровози - тим більше вдасться заощадити.

Саме в цьому випадку вийде ще й 10 тепловозів перекинути на інші ділянки, що істотно підвищить інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів. За словами Володимира Жмака, річний економічний ефект від цього складе ще 200 мільйонів гривень.

Виникає питання: чому раніше ніхто цього не робив? Може, тому що для отримання економії в майбутньому, зараз потрібно витратити чималі гроші на модернізацію? А колишнє керівництво не думало про майбутнє, тому що піклувалося лише про наповнення власних кишень в кожен конкретний момент теперішнього часу. І ось, нарешті, знайшовся той, хто не побоявся почати великі і довгострокові зміни для розвитку української залізниці. Будемо стежити за цими змінами далі, а вони, безсумнівно, будуть відбуватися. У позитивну сторону.