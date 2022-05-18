Екзістенціалізм по Українські.

20:40 13 серпня Київ, Україна

Чому так стається, що одні тягнуть на себе "покривало", а інші віддають останню "сорочку", щоби комусь допомогти.

1991 рік повів нашу з Вами історію не тим шляхом. Шляхом, де віддаємо задарма наші "статки" (в широкому розумінні цього слова). Дожились до того, що і землю продаємо "кому попало" і платимо за "все", що інколи не вистача грошей на те "все". Хоча Українське видання журналу Forbes оновило 12 березня рейтинг мільярдерів України. І з’ясувало: статки більшості українських олігархів значно зросли за минулий рік – у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Вадим Новинський - далеко не повний список"успішних" людей за останній рік.

Кожен Українець хотів би зайняти їх місце, але не "фарт". Мабуть, розуму не вистача. А, бо ж успіхом вважається не досягнення кропітким, порядним, чесним шляхом мети стати кимось, досягти достатку тощо. Мабуть, хтось з самого початку вирішив, що одним потрібно бути управлінцями, іншим бути тим "бидлом" яким управляють. Іронія долі, що більшість повірила не "тим" кому потрібно було повірити та в котре ця більшість дозволила собі на багато років накинути на шию "ярмо". Біда в тім, що не на свою тільки шию...

Звинувачувати потрібно не тільки себе, а і тих, хто зараз керує Україною (прим. автора - бо владу дав сам народ), і тих, хто впливає економічними та іншими офертами (прим. автора - так звані олігархи).

Чому вони маючи владу та можливість впливати, допустили знецінення людських цінностей. Метою життя стала боротьба за виживання, а не соціальні можливості (прим. автора - так багато говорили про Соціальний ліфт – це коли потрапити на роботу до органів державної влади можна без протекції, без зв'язків та грошей).

Натомість всі сили, мільярди коштів, не вкладені у людей, були кинуті в "урну" для отупіння без прозріння "народних мас". Відшліфовані телевізором і політикою несвідомі інстинкти стали сильнішими за свідомі. Повне розчарування у цьому житті відчувають багацько Українців. Тому спиваються втративши мету до існування. Самогубство для молоді, як один з виходів із "ситуації". Адже таким "втраченим" людям ніхто не подасть руку підтримки. Ніхто навіть не подумає, як живуть (виживають) ті пенсіонери, які все своє життя витратили на розбудову цієї Країни. А що сьогодні приносить радість дітям?

Та попри все вищевказане, не забуваймо, що світ безмежний і має свої правила. Завжди пішовши неправильним шляхом, завдяки одиницям, а потім сотням тисяч, що до них приєднались, починають відбуватись зміни. І їх не зупинити. Коли потік змиває все на своєму шляху, він в собі несе весь бруд і хаос... через деякий час настає очищення і знову нам дається шанс змінити своє життя на краще. З найкращого, це життя людини, як головна цінність.

Залишаючись інколи наодинці, ми маємо розуміти, що кожен з нас вирішує самостійно, бути вільним, чи дозволити собі накинути кайданки. Звинувачуючи у своїх негараздах інших - владу, сусіда, Бога чи стан справ, ми перетворюємо своє життя на "замкнуте коло" у якому ні свободи, ні сенсу...

Абсурд, який наразі діється, вже 2 роки, ніяк не знецінить те за що боролись Українці, як 300 років тому, так й упродовж останніх семи років. Тому що сьогоднішня влада й олігархат забули, або не хочуть згадувати, в чому полягає їх обовязок. Ми знову нагадаємо!!! (прим. автора - як кажуть руцькіє: "можєм павтаріть"). І мені здається, що силу правди витримають тільки ті, хто у неї вірить, розуміє і підтримує. Інші загинуть, але не так, як наші Герої. Загинуть смертю страшною і безглуздою.

В акті смерті народжується сутність людини. Тому наші Герої з Небесної сотні, наші Герої на фронті, наші Герої сусіди, які розуміючи, що життя дано не дарма, жертвували та продовжують жертвувати собою не тільки заради Вашого майбутнього, а і заради себе. Бо краще померти "вільною" людиною у боротьбі, наповнюючи цим зміст життя.

Здавалося б, що все вже втрачено, віри не має у ні що, сил вже не має ні на що. Та Прапор, Тризуб і Слава Україні не здолати тим у кого сумніви, слабість духу, у кого вимкнуті мізки й немає волі до перемоги!

А, може, Бог помер?

Далі буде…