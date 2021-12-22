Експорт електроенергії може вплинути на внутрішній ринок?
20:13 13 серпень Київ, Україна
Український енергетичний ринок перепроізводіт електроенергію, тому експорт стане додатковим джерелом заробітку, але ніяк не допоможе збалансувати ситуацію на ринку.
Так вважає експерт в сфері енергетики Валентин Землянський.
«Це не збалансує внутрішній ринок тому, що внутрішні проблеми у нас більш серйозні і експорт не допоможе. Тут незначна частина впливу щодо того, що відбувається. У нас проблеми із зеленою генерацією, у нас проблеми з розбалансом всередині ринку, тому експорт в даному випадку - не панацея. Певні додаткові кошти будуть, але принципово це на ситуацію не вплине », - підкреслив Землянський.
Енергетик уточнив, що українські атомні електростанції працюють без чітких обмежень, тому склалася ситуація з надвиробництвом, не відповідає рівню споживання.
«Тому експорт не вирішить проблему, але це додаткові кошти в бюджет у вигляді податку. Це надходження в компанії, які будуть займатися експортом. До речі, цікаво, хто буде цим займатися. Нам потрібен будь-який експорт, оскільки у нас надлишкові потужності. Також цікаво, на яких умовах цю електроенергію будуть брати: на пікових або в базі. Тобто далі йдуть технічні нюанси, які мають важливе значення, але на загальну картину це не вплине », - пояснив Валентин Землянський.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі