Експерти вже готові до нової фази активних бойових дій

Поки що не видно, щоб рашисти зупинили свій наступ. Проте представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що на нову фазу наступу окупантів можна буде очікувати у червні-липні поточного року. Водночас експерт наголошує на важливій деталі – “якщо противнику вдасться зберегти сили після наступу на Донбасі”.

Якщо врахувати, що ЗСУ не зможуть контратакувати без західного озброєння, яке очікується найближчими тижнями, то, ймовірно, у рашистів ще залишаться деякі невитрачені сили для проведення чергової спроби захоплення наших територій. Але необхідно розуміти, що ці сили будуть ще меншими, ніж згруповані зараз на Донбасі та південних областях України і значно менші, ніж були кинуті 24 лютого.

Якщо агресор оголосить мобілізацію, їм навряд чи вдасться укомплектувати армію боєздатними силами, оскільки на навчання новобранців необхідно кілька місяців. Крім того, ці рашисти будуть "не обстріляні", а значить, за силою нагадуватимуть мисливців-аматорів із рушницями.

Проте залишається небезпека від рашистської артилерії, яка, на жаль, вже пристрілюється по стратегічних шляхах переміщення нового західного озброєння.

Провал рашистів очевидний. І якби не "бункерний", то агресор відмовився б від витівки наступати ще в перші дні війни, якби взагалі її почав. Але ситуація така, що господар кремля вбиватиме людей доти, доки сам не помре. Тому, наскільки очевидним не був би провал, подальші спроби захопити Україну продовжуватимуться.