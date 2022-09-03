Експерти ООН критикують владу Білорусі

21:31 05 червня Київ, Україна

Сьогодні, 5 червня, група експертів ООН висловила серйозну стурбованість в зв'язку з посиленням репресій проти цивільного суспільства в Білорусі, заявивши, що уряд країни має захищати право на свободу вираження поглядів і припинити придушувати критику. Про це повідомляється на сайті Управління Верховного Комісара ООН, пише правозахисний центр «Весна».

Експерти заявили, що в травні не менше 195 осіб - зокрема, правозахисники, журналісти, блогери, медичні працівники та інші представники громадянського суспільства - були арештовані за те, що вони висловили свої погляди, або за участь в мирних акціях протесту і пікетах для збору підписів і висунення кандидатів на президентські «вибори», призначені на 9 серпня.

"Ми серйозно стурбовані тим, що ці арешти, пов'язані із здійсненням свободи мирних зібрань та свободи думок і їх вираження, чинять негативний вплив на громадянське суспільство, незалежну пресу і безперешкодне вираження своєї незгоди", - сказала Анаіс Марен, Спеціальний доповідач ООН з питання про становище в галузі прав людини в Білорусі.

Більшість інцидентів сталося після арешту відомого блогера Сергія Тіхановском, якого заарештували 6 травня. Арешт Сергія Тіхановском викликав протести по всій країні, під час яких демонстранти вимагали його звільнення. Перебуваючи в ув'язненні, Сергій Тіхановском оголосив про свій намір балотуватися в президенти. Однак його реєстрація була відхилена, і це рішення викликало нові протести в кількох білоруських містах, особливо в Гродно, де він був згодом повторно заарештований 29 травня.

До теперішнього часу, по крайней мере, 72 людини були оштрафовані і 69 осіб були піддані адміністративному арешту на строк до 15 діб позбавлення волі за звинуваченням у порушенні порядку проведення масових заходів.

Ми стурбовані тим, що звинувачення можуть бути використані в якості інструменту, щоб придушити критичні голоси опозиційних кандидатів, правозахисників, журналістів, блогерів та інших представників громадянського суспільства, включаючи медичних працівників. Особливо серйозно обмеження права на свободу вираження поглядів напередодні «виборів», - сказала Марен.

Зауваження Спеціального доповідача підтримали Спеціальний доповідач з питання про права на свободу мирних зібрань та асоціації Клеман Ньялетсоссі Вуль, Спеціальний доповідач з питання про становище правозахисників Мері Лолор, Спеціальний доповідач з питання про заохочення і захист права на свободу думок і їх вільне вираження Девід Кайе, Спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я Дайніус Пурас і Спеціальний доповідач з питання про незалежність суддів і адвокатів Дієго Гарсія-Саян.