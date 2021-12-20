Експерти про призначення Кравчука керівником переговорної групи

13:23 03 серпень Київ, Україна

Призначення главою переговорної групи по Донбасу екс-президента України Леоніда Кравчука викликало бурю емоцій в соцмережах.

«Весільний генерал» - так охрестили Кравчука багато політиків, експерти і журналісти, так як вважають, що в силу похилого віку він не зможе повноцінно вести переговори, а буде присутній «для галочки».

Передбачається, що реально переговорами керуватиме Олексій Резніков, який робив це в останні місяці, коли делегацію ще формально очолював Кучма, але вже відійшов від справ.

Представник ОРДЛО від Києва в ТКГ журналіст Денис Казанський вважає, що на переговорах в Мінську складно уявити "компроміси" через російську позицію.

"Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ - буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, посаду глави делегації є номінальною, оскільки "жодного разу не стикався під час переговорів, і ніяк не відчував участі" Кучми в ТКГ.

Коментуючи заяву Кравчука про те, що він буде йти на компроміси, Казанський нагадав, що Україна в ході мінських переговорів "йшла на компроміси вже не раз": підписала закон про особливий статус Донбасу в 2014 році і імплементувала формулу Штайнмайера восени 2019 року.

Український журналіст Роман Шрайк вважає, що Кравчук поганий символ для Росії, оскільки він вважається "комуністом-зрадником, що розвалив Радянський Союз".

Однак таке призначення він не вважає "катастрофою-катастрофою", оскільки Кучма останні півроку по суті не займався ТКГ.

"Всім кермував віце-прем'єр Олексій Резніков. Сподіваюся, так і залишиться, і Кравчук буде "почесним" главою делегації. І взагалі, головна загроза відносин з Росією - не в Кравчука і не в ТКГ, а в стратегії, що формується (чи ні) на Банковій. Поки неясно, відкинута ідея "мир за всяку ціну", - написав він у своєму блозі в Telegram.

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань також зазначає, що стратегічні рішення по Донбасу приймаються не в Мінську, а в ході переговорів в нормандському форматі або в Офісі президента України на Банковій.

"З функціональної точки зору очевидно, що там повинен бути Резніков. А з символічною - Кравчук, враховуючи його зв'язки з Медведчуком - це зараз неоднозначний символ для нас", - сказав він Радіо Свобода.

Він зазначив, що Крачук дійсно багато зробив для України, але його позиція "не відрізняється принциповістю".

"У 2004 році він сам говорив:" Я віп-агітатор за Януковича ". І це було після того, як країна прокинулася з сфальсифікованими результатами виборів! То він за Януковича, то він з Медведчуком, то він підтримує Тимошенко ... На жаль, він не поводиться як людина з чіткими цінностями. ", - сказав експерт.

Директор Агентства моделювання ситуація Віталій Бала більш категоричний. За його словами, заяви Кравчука - це не компроміс, а здача національних інтересів України.

"Кравчука все-таки призначили для того, щоб він капітуляцію пояснював компромісами і іншими словами. Був же головним ідеологом в КПУ (Комуністична партія України) за часів СРСР. Називати чорне білим і навпаки дійсно має великий досвід ", - написав експерт у своєму блозі на одному з нововстних сайтів.