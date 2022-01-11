Експерти компанії IntSights назвали найсильніше кібергосударство

Сучасний світ знаходиться в стані перманентної війни. Змінилися методи цих воєн, тому для обивателя вони не видно. Полем бою в даних боях є кіберпростір. Одним з нових методів ведення сучасної війни стали кібератаки, кібершпіонаж та інші кібернетичні прийоми. Такі війни завдають державам величезний економічний, політичний і соціальний збиток.

Фахівці з кібербезпеки з компанії IntSights назвали Китай найсильнішим кібергосударством світу. Про це йдеться в звіті компанії, опублікованому на її сайті .

"Китай взяв кермо влади в свої руки як видатна світова Киберсо, <...> здатна атакувати і руйнувати своїх економічних і військових супротивників, одночасно домінуючи над слабшими країнами, які він прагне контролювати", - зазначено в звіті.

Відзначається, що китайські хакери використовують агресивний підхід до здійснення кібероперацій, чим відрізняються від США, Росії та Ізраїлю. Однак ймовірно, що саме це і зробило Китай наймогутнішим в кіберсфере.

"Фахівці відзначили різкі відмінності в тактиці, методах і поведінці спонсорованих китайською державою кібергруппіровок, а також військових і політичних груп за останні кілька років", - повідомила IntSights.

Таким чином, за допомогою кібератак Пекін продовжує отримувати доступ до політичних секретів і викрадати інтелектуальну власність, в зв'язку з чим США вважають КНР головною кіберзагроз.

Як повідомлялося, Мін'юст США звинуватив двох китайських хакерів у зломі комп'ютерних систем розробників вакцини від коронавируса на замовлення Міністерства держбезпеки Китаю.