Експеримент у Фінляндії. Озеленення дитячого майданчика - запорука сильного імунітету

14:09 23 жовтня Київ, Україна

Заради того, щоб зміцнити імунітет своїх маленьких вихованців, працівники дитячих садків Фінляндії пішли на екоексперимент. Вони переробили викладені плиткою дитячі майданчики в зелену, засіяну травою територію для ігор.



Коли працівники дитячих садків в Фінляндії посадили на ігровому майданчику галявину, яка імітує підлісок, і дозволили дітям доглядати за посівами в ящиках для рослин, різноманітність бактерій в кишківнику і на шкірі маленьких дітей стала більш здоровою за короткий проміжок часу.



У порівнянні з іншими міськими дітьми, які грають в стандартних міських дитячих садах з майданчиками, які викладені плиткою і гравієм, у трьох-, чотирьох- і п'ятирічних дітей в цих зелених дитячих садах в Фінляндії спостерігалося підвищення Т-клітин та інших важливих імунних клітин.



«Ми також виявили, що кишкова мікробіота дітей, які грали в таких умовах, була схожа на кишкову мікробіоту дітей, які щодня відвідують ліс», - каже вчений-еколог Марія Рослунд з Гельсінського університету.



Попередні дослідження показали, що раннє відвідування зелених насаджень якимось чином пов'язано з добре функціонуючою імунною системою, але досі не ясно, чи є цей зв'язок причинним чи ні.



В рамках цього експерименту в Фінляндії вперше відкрито маніпулюють міським середовищем дитини, а потім перевіряють зміни в його мікробіомі і, своєю чергою, в імунній системі дитини. Хоча результати не містять всіх відповідей, вони підтверджують основну ідею, а саме, що зміна мікробів в навколишньому середовищі може відносно легко вплинути на стійкий мікробіом у дітей, допомагаючи їхній імунній системі в цьому процесі.



Уявлення про те, що навколишнє середовище, багате живими істотами, впливає на наш імунітет, відоме як «гіпотеза біорізноманіття». Ґрунтуючись на цій гіпотезі, втрата біорізноманіття в міських районах може бути, принаймні, частково відповідальна за недавнє зростання імунних захворювань.



«Результати цього дослідження підтверджують гіпотезу біорізноманіття та концепцію про те, що низьке біорізноманіття в сучасному середовищі проживання може призвести до несформованої імунної системи і, як наслідок, до збільшення поширеності деяких захворювань», - пишуть автори.



У дослідженні порівнювалися мікроби навколишнього середовища, виявлені у дворах 10 різних міських дитячих садків, за якими доглядають в цілому 75 дітей у віці від 3 до 5 років. Автори визнають, що це дослідження має невеликий розмір вибірки, виявляє тільки кореляцію і не може пояснити, чим діти займалися поза періодами ігор. Проте, позитивних змін виявилося достатньо.



У дослідженні порівнювалися мікроби навколишнього середовища, виявлені у дворах 10 різних міських дитячих садків, за якими доглядають в цілому 75 дітей у віці від 3 до 5 років. У деяких з цих дитячих садків були стандартні міські двори з бетону і гравію, в інших вивозили дітей на природу, а в чотирьох дворах оновлювали траву і лісовий підлісок.



Протягом наступних 28 днів дітям з цих останніх чотирьох дитячих садів було дано час пограти в їхньому новому задньому дворі п'ять разів на тиждень.





Коли дослідники протестували мікробіоту їхньої шкіри і кишківника до і після випробування, вони виявили поліпшені результати в порівнянні з першою групою дітей, які грали в дитячих садах з меншою кількістю зелені протягом того ж часу.



Навіть за такий короткий термін дослідження дослідники виявили, що мікроби на шкірі і в кишківнику дітей, які регулярно грають в зелених насадженнях, стали різноманітнішими - особливість, яка пов'язана із загальним більш здоровим імунітетом.



Їхні результати в значній мірі збіглися з результатами другої групи дітей з дитячих садів, які щодня виїжджали на природу.





Серед дітей, які вийшли на вулицю, грали в бруді, траві і серед дерев, збільшення кількості мікробів, званих гаммапротеобактеріями, збільшувало імунний захист шкіри, а також збільшувало корисні імунні виділення в крові і знижувало вміст інтерлейкінів.



«Це підтверджує припущення, що контакт з природою запобігає порушенням імунної системи, таким як аутоімунні захворювання і алергії», - каже Сінкконен.



Результати фінських вчених потрібно буде перевірити серією великих досліджень по всьому світу. Автори визнають, що це дослідження має невеликий розмір вибірки, виявляє тільки кореляцію і не може пояснити, чим діти займалися поза періодами ігор. Проте, позитивних змін виявилося достатньо.