Ексміністр інфраструктури про стан залізниці в Україні

14:10 03 листопада Київ, Україна

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив стурбованість поганим станом залізничних сполучень, на його думку, в ремонт полотна необхідно вкладати більше коштів і, відповідно, необхідно збільшити швидкість ремонтних робіт.

"У тому стані інфраструктури, в якому зараз знаходиться УЗ, необхідно ремонтувати близько 1000-1500 км на рік. У нас фактично склалася ситуація, що половина шляхів вже зараз в дуже поганому стані - аварійному або біляаварійному", - розповів Омелян.

За його словами, через поганий стан залізничних колій швидкість руху поїздів впала в 2-3 рази нижче нормативу. І, як наслідок, для перевезення вантажів потрібно більше вагонів і локомотивів. Крім того, зростає кількість аварій на залізниці.

"Якби інфраструктура дозволяла, то ми могли б, відремонтувавши наявну кількість тепловозів, і закупивши нові електровози, абсолютно спокійно перевозити більше вантажу, ніж зараз перевозить УЗ. Але через низьку швидкість ми собі цього дозволити не можемо", - сказав Омелян.

В.о. члена правління Укрзалізниці Роман Черницький заявив, що в 2021 році компанія планує капітально відремонтувати лише 300 км шляхів. А в нинішньому році план робіт не виконали.

"Якщо говорити про модернізацію шляхів, то, на жаль, план виконання робіт, який був запланований на рівні 500 км, буде виконаний приблизно на рівні не більше 100 км, в зв'язку зі зривом постачання матеріалів", - визнав Черницький.

Раніше президентка Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що для "Укрзалізниці" першочерговими повинні бути інвестиції в розвиток інфраструктури і тягу, а не в придбання вагонів.



Водночас директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк зазначив: "Укрзалізниця" повинна інвестувати в оновлення інфраструктури, адже рівень зношеності шляхів надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів і вантажних перевезень.