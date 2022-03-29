Ексміністр інфраструктури про стан залізниці в Україні

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив стурбованість поганим станом залізничних сполучень, на його думку, в ремонт полотна необхідно вкладати більше коштів і, відповідно, необхідно збільшити швидкість ремонтних робіт.
За його словами, через поганий стан залізничних колій швидкість руху поїздів впала в 2-3 рази нижче нормативу. І, як наслідок, для перевезення вантажів потрібно більше вагонів і локомотивів. Крім того, зростає кількість аварій на залізниці.
В.о. члена правління Укрзалізниці Роман Черницький заявив, що в 2021 році компанія планує капітально відремонтувати лише 300 км шляхів. А в нинішньому році план робіт не виконали.
Раніше президентка Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що для "Укрзалізниці" першочерговими повинні бути інвестиції в розвиток інфраструктури і тягу, а не в придбання вагонів.
Водночас директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк зазначив: "Укрзалізниця" повинна інвестувати в оновлення інфраструктури, адже рівень зношеності шляхів надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів і вантажних перевезень.
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