Економіка України: чи є альтернатива зовнішньому кредитуванню

Мінфін повідомив, що погіршення умов зовнішнього фінансування і зростання безробіття може завдати істотного шоку для економіки.
Експерт з економіки Андрій Блинов зазначив, що при найгіршому сценарії Україні потрібно знайти 500-600 млрд грн для фінансування та обслуговування внутрішнього боргу, якщо співпраця з міжнародними кредиторами виявиться під загрозою.
Експерт зазначив, що поки немає чіткого розуміння, яким чином буде співвідноситися стратегія управління державним боргом з тенденціями, які намічені в звіті.
«Одним з ризиків дійсно є співпраця з міжнародними організаціями. Мінфін про це прямо не пише, але ця дилема по тексту звіту проглядається - Мінфін планував переходити в гривневий борг, але після початку пандемії і різкого збільшення поточного дефіциту бюджету було прийнято рішення закривати інфляційний розрив саме за допомогою міжнародного фінансування. Тобто, кредитів від міжнародних організацій і, відповідно, - в доларах, євро або іншій валюті, що не примушує емітувати гривню», - сказав Блинов.
Блинов зазначив, що в контексті створення бюджету на 2021 рік, ризиком є те, що Україні з поточним дефіцитом бюджету доведеться шукати 500-600 млрд грн для фінансування та обслуговування внутрішнього боргу.
«Це великі кошти, тому що якщо їх перерахувати в долари, то це сума приблизно в 20 мільярдів доларів на рік і, відповідно, джерела такого фінансування - дуже дискусійні. Мінфін запропонував в бюджеті на наступний рік позицію в 549 мільярдів гривень фінансувати через запозичення внутрішнього державного боргу і відносно цього багато фахівців озвучували свою критику. Тому що ресурс ринку сьогодні знаходиться на рівні 300-350 мільярдів гривень», - пояснив Блинов.
Блинов зазначив, що виходячи з цього, співпраця з МВФ, зокрема, другий транш допомоги, залишається для України визначальним.