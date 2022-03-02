Економіка України: чи є альтернатива зовнішньому кредитуванню

17:09 07 жовтень Київ, Україна

Мінфін повідомив, що погіршення умов зовнішнього фінансування і зростання безробіття може завдати істотного шоку для економіки.

Експерт з економіки Андрій Блинов зазначив, що при найгіршому сценарії Україні потрібно знайти 500-600 млрд грн для фінансування та обслуговування внутрішнього боргу, якщо співпраця з міжнародними кредиторами виявиться під загрозою.

«Цей документ (звіт Мінфіну про загрози економіці - ред.) включає багато аспектів, які будуть впливати на бюджетну політику до 2023 року. Це дуже добре, що Міністерство фінансів повертається до ідеї середньострокового бюджетного планування та прогнозування і, відповідно, оцінює, які ресурси будуть в державній економіці, в державних корпораціях, так і з точки зору запозичень. На жаль, запозичення складають велику частку в нашому бюджеті, і якщо порахувати виплати за відсотками і по тілу, то можна виходити на те, що майже 60% витрат фінансується за рахунок кредитів. Це - найвпливовіший фактор державного бюджету, але в цілому, зрозуміло, що ситуація є складною і відповідає стратегії державного боргу, яка прийнята», - сказав Блинов.

Експерт зазначив, що поки немає чіткого розуміння, яким чином буде співвідноситися стратегія управління державним боргом з тенденціями, які намічені в звіті.





«Одним з ризиків дійсно є співпраця з міжнародними організаціями. Мінфін про це прямо не пише, але ця дилема по тексту звіту проглядається - Мінфін планував переходити в гривневий борг, але після початку пандемії і різкого збільшення поточного дефіциту бюджету було прийнято рішення закривати інфляційний розрив саме за допомогою міжнародного фінансування. Тобто, кредитів від міжнародних організацій і, відповідно, - в доларах, євро або іншій валюті, що не примушує емітувати гривню», - сказав Блинов.



Блинов зазначив, що в контексті створення бюджету на 2021 рік, ризиком є те, що Україні з поточним дефіцитом бюджету доведеться шукати 500-600 млрд грн для фінансування та обслуговування внутрішнього боргу.



«Це великі кошти, тому що якщо їх перерахувати в долари, то це сума приблизно в 20 мільярдів доларів на рік і, відповідно, джерела такого фінансування - дуже дискусійні. Мінфін запропонував в бюджеті на наступний рік позицію в 549 мільярдів гривень фінансувати через запозичення внутрішнього державного боргу і відносно цього багато фахівців озвучували свою критику. Тому що ресурс ринку сьогодні знаходиться на рівні 300-350 мільярдів гривень», - пояснив Блинов.



Блинов зазначив, що виходячи з цього, співпраця з МВФ, зокрема, другий транш допомоги, залишається для України визначальним.