Економічний блок уряду не впорався із завданнями?

17:59 09 вересень Київ, Україна

Все частіше обговорюється необхідність зміни уряду економічного блоку, чи дійсно для цього є підстави?

Своєю думкою поділилася народна депутатка України IХ скликання Вікторія Гриб.



"Дійсно, останнім часом ведуться розмови про можливі кадрові перестановки в економічному блоці. Зовсім недавно про це говорили і Стефанчук, і Арахамія. Але з одним правильним застереженням. По-перше, все буде залежати від того, в якому вигляді в Раду внесуть бюджет. Це важливий фактор. А по-друге, судити потрібно за результатами роботи.



Я б не була такою категоричною, і не стверджувала, що уряд з чимось не справляється. Він працює всього пів року. І, погодьтеся, це не найлегші пів року в житті країни. Світова економіка скута коронавірусом. Він накладає серйозний відбиток на дії влади.



Тому ще раз підкреслю - керівника будь-якого відомства потрібно оцінювати за результатами. Спершу доцільно заслухати звіт про роботу, дізнатися про подальші плани, проаналізувати, наскільки ефективна їхня нинішня робота - і тільки після цього приймати якісь кадрові рішення".