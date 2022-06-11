Економічна війна, хто веде у рахунку?

Ларрі Елліотт, економічний редактор The Guardian вважає, що санкційна війна почалася не тому, що це був найкращий варіант, просто два інші: бездіяльність і військове втручання, здалися Заходу ще гіршими. Три нелегкі місяці показують, що все йде не за планом, а путін і не думає виводити війська.

Перший комплекс заходів було введено відразу після вторгнення і був розрахований на поступове посилення санкцій, але все це призвело до зворотного ефекту, вартість експорту нафти та газу з росії підвищилася, потягнувши за собою збільшення фінансування воєнних дій.

За перші чотири місяці 2022 рахунки поточних операцій росії склали 96 мільярдів доларів, що більш ніж втричі перевищує показники того ж періоду роком раніше.

Шостий пакет санкцій призвів до збільшення вартості сирої нафти на світових ринках, а росія знайшла альтернативні ринки для своєї продукції, такі як Індія та Китай. Якщо до війни Індія могла собі дозволити купувати в росії 30 000 барелів на добу, тепер обсяг зріс до 800 000 барелів. Китай лише у квітні збільшив закупівлю нафти та газу на 50% у річному обчисленні.

За оцінками МВФ, 2022 скоротить економіку росії на 8,5% через колапс імпорту із Заходу, поки витрачаються товари, які вдалося накопичити і за оцінками експертів, у москви є достатньо часу, щоб знайти альтернативних постачальників. Річний рівень інфляції у Великій Британії вже зараз становить 9%, що є найвищим показником за 40 років.

Для решти світу – це зростання цін на пальне та продовольство з перспективою гуманітарної катастрофи. У експертних колах мусуються панічні настрої щодо економічних витрат війни, що цілком виправдано. Західні економіки зіткнулися з періодом повільного або негативного зростання і зростання інфляції як при стагфляції 1970-х років хтось більше хтось менше, залежно від того, наскільки нафта впливає на їхнє виробництво. Для деяких країн це масовий голод.

Ларрі Елліотт вважає, що з самого початку було зрозуміло, путін прогнозує розкол міжнародної коаліції, що протистоїть, оскільки економічно росія краще захищена, ніж західні країни і схоже він мав рацію.

Путін не збирається відступати, а шкода від санкційного тиску очевидна і якщо багатим країнам загрожує падіння рівня життя, то в тих, хто розвивається, – це голодні бунти та боргова криза. Усе це, на думку Ларрі Елліота, свідчить, що рано чи пізно Захід піде на угоду.

Приблизно таких прогнозів дотримується голова дослідницького центру Брейгеля в Брюсселі Гунтрам Вольф. Експерти та політики почали прораховувати, що виявиться більш значущим, зниження доходів росії або зростання цін у Європі, але вже після рішення про санкції. Адже треба було рахувати заздалегідь! Виявляється, відповідь, що станеться раніше: спорожніє військова скарбниця путіна чи Захід впаде від рецесії, дуже неоднозначна. Реальність у тому, що шостий пакет настільки дірявий і багатий на безліч лазівок, що фінансам росії якщо щось і загрожує, то у віддаленій перспективі, а Європа стикається з наростаючим інфляційним тиском вже зараз.

Гунтрам Вольф прогнозує значну втрату купівельної спроможності європейців, що змусить політиків ухвалювати непопулярні рішення. Важкі часи чекають і Європейський центральний банк, який має утихомирити інфляцію і водночас не дозволити надбавкам за ризик для країн із великими боргами, таких як Італія та Греція, стати надто великими.

Росії доведеться шукати альтернативні ринки для нафти та газу, а ЄС все ще не має чіткої концепції щодо нейтралізації наслідків нафтового ембарго для економіки. Принаймні на європейців чекають важкі часи, переконаний Гунтрам Вольф.