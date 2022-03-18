Економічна стратегія до 2030 року: що потрібно врахувати

13:33 23 жовтня Київ, Україна

Незабаром уряд оприлюднить результати державного аудиту, на основі якого підготують економічну стратегію до 2030 року.

Економіст Володимир Сіденко зазначив, що при довгостроковому плануванні уряд повинен врахувати виклики глобального потепління і технологічні досягнення, щоб пристосувати внутрішні ринки до світової економіки.

«Що стосується стратегічних документів - у нас немає програм довгострокового розвитку. Проблема не в їхній відсутності, а в тому, що немає стратегічної поведінки у тих, хто приймає рішення, як в сфері державного управління, так і бізнесу. Крім того, нездатність бачити перспективні проблеми, небажання аналізувати сучасні тренди є дуже слабким місцем всієї нашої системи управління», - пояснив експерт.

Сіденко зазначив, що процес підготовки стратегії до 2030 року повинен проходити із залученням експертного та громадського обговорення.

«В першу чергу, мова йде про те, що ми повинні врахувати виклики, які існують: це зміни клімату, які вимагають введення серйозної політики адаптації та структурних змін економіки. По-друге, є нова технологічна революція: має бути враховано розвиток засобів комунікації та технологій, досягнення в біотехнологіях, матеріалах. Це також призведе до кардинальної зміни бізнес-моделей, до зникнення або перебудови цілих галузей. Це означає, що одні ринки будуть дуже швидко розвиватися, а інші зникнуть зовсім. Нас можуть чекати дуже серйозні проблеми в процесі адаптації української економіки до світових викликів», - сказав Сіденко.

Сіденко підкреслив, що в стратегічному плануванні економічної діяльності держави на довгострокову перспективу треба враховувати сучасні тренди і загрози.