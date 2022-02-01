Екологічний колапс

Окупаційні війська РФ активно приєдналися до влади Криму у справі знищення екологічних багатств багатостраждального півострова. Тепер екологічна катастрофа загрожує Севастополю. Невідомі захопили частину Козачої бухти для розбирання списаних кораблів Чорноморського флоту на металобрухт. Жителі протестують проти знищення дикого пляжу і забруднення бухти.

Два тижні тому у районі Козачої бухти, де знаходиться кілька військових частин, близько танкового полігону почали звозити обладнання для розпилу великих конструкцій на металобрухт. Потім з'явився і екскаватор, який почав розривати прибережну лінію і поглиблювати дно. Роботи в морі велися незважаючи на те, що Козача бухта - місце проживання червонокнижних кам'яних крабів і креветок. Нарешті, в бухту відбуксирували списаний малий ракетний корабель «Міраж», а потім - протичовновий корабель «Володимирець». Територію, на якій ще зовсім недавно був пляж, почали обгороджувати парканом.

28 квітня мешканці виявили в акваторії Козачої бухти на поверхні води характерні забруднення у вигляді мазутних плям і плівку нафти. 250 чоловік з числа місцевих підписали колективне звернення до губернатора, в Севприроднадзор, в Росприроднагляд Азово-Чорноморського басейну, в прокуратуру міста, Ростехнагляд і Законодавчі збори з проханням зупинити роботи.

29 квітня група мешканців і журналісти севастопольського телеканалу НТС вирушили дізнаватися, хто ж займається розпилом кораблів. Їх зупинив чоловік років сорока, який почав лаятися і говорити, що у нього «є дозвіл від командувача частиною і ФСБ». Коли жителі з журналістами підійшли ближче до кораблів, невідомий і його люди почали штовхати журналістів. Трохи пізніше підійшов заступник командувача 810-ї бригади морської піхоти Ян Суханов. Він заявив, що через два дні кораблі підуть. Але ні військові, ні робітники так і не показали жителям ніяких дозвільних документів. Також не назвали компанію, яка займалася оброблення суден.

Місцеві підозрюють, що роботи ведуть компанії «Транслом» та «Метлом», які нещодавно через скарги жителів вигнали з іншої севастопольської бухти - Стрілецької. Військова прокуратура Чорноморського флоту спільно із СЕС Міноборони виявили численні порушення в роботі цих підприємств, аж до відсутності ліцензій. У Стрілецькій бухті ці компанії допустили розлив нафтопродуктів, після чого звідти їх «попросили».

У військових в Севастополі в принципі досить складні відносини з екологією. Після «кримської весни» місто Севастополь почали «накачувати» федеральними грошима, розгорнулося масштабне будівництво як житла, так і інфраструктурних об'єктів. Стало незрозуміло, куди подіти тисячі тон відходів? Власного полігону у Севастополя немає, тому гори сміття почали нелегально складувати на території військових частин. Військова специфіка - головна в севастопольському сміттєвому колапсі. Вантажівки зі сміттям засипають відходами наймальовничіші місця міста: урочище Ласпі, лісосмуги, околиці узбережжя Фиолента і околиці численних садових товариств.

Чиновники регіонального уряду, депутати, громадські працівники і журналісти, які фіксують порушення, затримуються озброєними людьми в камуфляжі. Їх годинами тримають під прицілом, з'ясовуючи: екозахисники це або шпигуни? Тепер місцеві жителі підозрюють військовослужбовців і в забрудненні бухт.

Як повідомив представник Громадської палати Севастополя Олег Гасанов, який виїжджав на місце 30 квітня, в Козачій бухті зараз ведеться будівництво технічної бази для утилізації кораблів як на суші, так і в акваторії. За його словами, діяльність компанії «явно не може бути законною». По-перше, тому, що для отримання ліцензії для утилізації суден необхідно вказувати існуючі потужності, які в Козачій бухті тільки готуються. По-друге, на думку Гасанова, при підготовці до утилізації не були виконані вимоги екологічної безпеки. По-третє, коли представник компанії говорить про те, що роботи проходять на території військової частини - це неправда: всі акваторії Севастополя знаходяться у власності міста і не можуть бути передані Міноборони або іншим відомствам. До того ж на території Міноборони неможлива як господарська діяльність приватних структур, так і передача їм земельних ділянок, підвідомчих військовим, і ведення на них комерційної діяльності.

Незважаючи на таку «неможливість», станом на 3 травня утилізація кораблів в Козачій бухті не те що не зупинена, а, навпаки, набирає обертів. Працює техніка, територію біля моря обгородили колючим дротом, місцеві жителі замість того, щоб відпочивати на травневі свята, кожен день перевіряють, зупинені чи роботи. Незважаючи на всю активність в соцмережах і звернення простих людей, до жителів не приїхали, щоб розібратися в ситуації, ні депутати-муніципали, ні мажоритарник від Законодавчих зборів, ні представники регіонального уряду.

І це не дивно. Окупаційному уряду немає діла до того, що він залишить після себе. Кремль на своїй території не може навести лад. А на «вкраденому» у суверенної країни півострові загарбницька влада і зовсім не ставить перед собою завдань по «збереженню та помноженню». А лише – по «розкраданню та виснаженню». І це їй, нажаль, вдається дуже добре.